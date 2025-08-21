Concorrenti Pechino Express 2026: Perla Vatiero e Greta Rossetti nel cast? Spuntano i nomi di ex del Grande Fratello e di Money Road

Concorrenti Pechino Express 2026: nel cast anche Perla Vatiero e Greta Rossetti? Spunta l’indiscrezione

Mancano ancora diversi mesi prima della nuova edizione di Pechino Express che andrà in onda sempre su Sky Uno nel 2026. Al momento l’unica certezza è Costantino Della Gherardesca alla conduzione mentre per quanto riguarda le location, le tappe e le coppie di viaggiatori in gara è ancora presto. Tuttavia in questi giorni tra indiscrezioni e smentite sembra che il cast dell’adventure game vada prendendo sempre più forma. L’ultima indiscrezione in ordine di tempo l’ha lanciata l’esperto di gossip Amedeo Venza.

Secondo l’esperto di gossip, infatti, nelle scorse ore ha annunciato che tra i prossimi concorrenti Pechino Express 2026 potrebbero esserci niente di meno che Perla Vatiero e Greta Rossetti. I due sono state, insieme a Mirko Brunetti, le protagoniste assolute prima di Temptation Island 2023 e poi concorrenti del Grande Fratello. Perla aveva partecipato al reality dei sentimenti in coppia con il fidanzato Mirko ma i due hanno chiuso l’avventura separati e lui aveva iniziato un flirt con la tentatrice Greta. Dopo un po’ di scompiglio e tensioni nella Casa del Grande Fratello, negli ultimi mesi Greta e Perla sono diventate amiche ed adesso potrebbero addirittura partecipare insieme a Pechino Express 2026.



Perla Vatiero e Greta Rossetti non sono le uniche ex del Grande Fratello che si vocifera possano entrare a far parte nel cast dei concorrenti Pechino Express 2026. Nei giorni scorsi era stata un’altra esperta di gossip Deianira Marzano a rivelare la possibile partecipazione di Edoardo Donnamaria a Pechino Express 2025 in coppia con Edoardo Tavassi ma quest’ultimo poco dopo ha smentito l’indiscrezione rivelando la sua versione dei fatti. Altri nomi in lista vengono da un nuovo reality, sempre Sky, che ha conquistato tutti Money Road. Proprio sui Facebook, X e Instagram è nata una vera e propria petizione per chiedere l’inserimento di Danielle e Alvise tra le coppie partecipanti alla prossima edizione di Pechino Express 2026. Per il momento si tratta solo di indiscrezioni, per sapere con esattezza chi saranno i concorrenti Pechino Express 2026 occorre aspettare l’annuncio ufficiale.