Concorrenti Pechino Express 2026, svelata la prima coppia? Rumor sull'annuncio di due noti comici nel cast del reality: ecco chi sono

Mancano ancora parecchi mesi prima del ritorno in onda di Pechino Express l’amatissimo adventure game di Sky Uno condotto da Costantino Della Gherardesca con al suo fianco Fru dei The Jackal ma in queste settimane si moltiplicano le indiscrezioni sulle possibile coppie e l’ultima in ordine in tempo l’ha lanciata l’esperta di gossip Deianira Marzano. Sembra, infatti, che tra i concorrenti Pechino Express 2026 potrebbero esserci una nota coppia di comici: Francesco Paolantoni e Biagio Izzo.

Scendendo nel dettaglio, infatti, nelle scorse ore la Marzano ha ricondiviso tra le sue storie Instagram la segnalazione di utente che dà per certo la partecipazione di Francesco Paolantoni e Biaggio Izzo come concorrenti Pechino Express 2026 perché lo stesso Paolantoni lo avrebbe annunciato durante una serata a Foggia. Se fosse vero i due comici sarebbero la prima coppia svelata del reality ma al momento si tratta solo di supposizioni e mere indiscrezioni ma c’è un dettaglio che da valore a tale ipotesi.

Francesco Paolantoni e Biagio Izzo concorrenti a Pechino Express 2026: spunta rumor bomba

E non è tutto, ad avvalorare l’ipotesi di Francesco Paolantoni e Biagio Izzo possibili concorrenti di Pechino Express 2026 c’è anche un altro indizi. Quest’anno a Tale e Quale Show non ci sarà la collaudata coppia formata da Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, al posto di quest’ultimo l’attore romano sarà affiancato da un altro romano, l’attore e conduttore Flavio Insinna.

Anche l’anno scorso Paolantoni non era presente nel cast perché partecipava a Ballando con le stelle, quest’anno l’assenza è dovuta alla partecipazione al adventure game di Sky? Si scoprirà solo più avanti quando verranno annunciati tutti i nomi del cast, in Paesi in cui si svolgerà e le varie tappe. Nel frattempo si moltiplicano le indiscrezioni sui concorrenti e spunta il nome di due ex rivali in amore oggi molto amiche ex concorrenti del Grande Fratello: Perla Vatiero e Greta Rossetti e non solo anche di altri ex volti del GF. Per chi invece volesse rivedersi e seguire in chiaro le puntate della scorsa edizione del reality a partire da giovedì 29 agosto 2025 in prima serata su Tv8 andranno in onda le repliche.

