Concorrenti Serale Amici 2021 e squadre, chi sono?/ Sangiovanni e Deddy i più amati

Chi sono i concorrenti del serale di Amici 2021 che, questa sera, cominciano a sfidarsi per vincere il trofeo della ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi? 17 ragazzi tra cantanti e ballerini, dopo diversi mesi di lezioni, hanno strappato il biglietto per la fase più importante di Amici. Sono tanti i talenti presenti nella scuola e che stanno già ottenendo importanti riconoscimenti. Il numero dei cantanti presenti è maggiore di quello dei ballerini e, in base alle classifiche, il nome da battere è quello di Sangiovanni della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Il giovane cantautore è quello che ha venduto di più finora convincendo non solo il pubblico, ma anche gli esperti delle radio e delle casa discografiche. Particolarmente apprezzato dal pubblico, invece, è Deddy che appartiene alla stessa squadra che è completata da Leonardo, Enula, tra le prime a conquistare l’accesso al serale ed Esa.

Un osso duro da battere, inoltre, è sicuramente Aka7Even, unico cantante della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Cantautore, ha dimostrato di poter cantare diversi generi musicali. Il gruppo dei cantanti è completato da Ibla, Raffaele, Tancredi e Gaia della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini. Tra i quattro, il nome che ha sempre messo d’accordo tutti è quello di Tancredi mentre Ibla, Raffaele e Gaia non hanno mai realmente conquistato la fiducia degli altri insegnanti della scuola.

I ballerini del serale di Amici 2021

Tra i concorrenti del serale di Amici 2021, naturalmente, ci sono anche i ballerini. Tra tutti, quelli più amati dal pubblico e che hanno anche conquistato consensi tra gli addetti ai lavori sono sicuramente Giulia Stabile e Samuele Barbetta della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Talentuosi e super concentrati sul proprio percorso, sono migliorati tantissimo dall’inizio della scuola. Tuttavia, a dare del filo da torcere ad entrambi potrebbero essere Tommaso Stanzani e Serena Marchese, entrambi della squadra guidata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. L’insegnante di danza classica punta tantissimo su entrambi che considera tra i migliori della scuola. Il gruppo dei ballerini, infine, è completato dai danzatori della squadra di Lorella Cuccarini e Arisa ovvero Rosa Di Grazia, Martina Miliddi e Alessandro Cavallo. Tra i tre, Rosa e Martina non godono della fiducia delle altre insegnanti anche se Rosa è stata tra le prime allieve a conquistare la maglia del serale ottenendo anche la fiducia dell’ex direttore artistico Giuliano Peparini. Alessandro, invece, con una grande preparazione classica, potrebbe essere la vera rivelazione del serale.

