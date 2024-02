Concorrenti Serale Amici 2024 Ed. 23: chi sono?/ I nomi degli ammessi: maglia per Sofia?

Concorrenti serale Amici 2024: ultimi posti disponibili su 15 maglie

Saranno complessivamente 15 gli allievi che parteciperanno al serale di Amici 2024 e nelle ultime registrazioni di cui una in programma oggi, giovedì 29 febbraio, saranno assegnate le ultime maglie. Sono diversi gli allievi in bilico e che sperano comunque di riuscire a strappare il biglietto per il serale. Tra i ballerini c’è molta incertezza soprattutto tra gli allievi di Raimondo Todaro. Tra Giovanni, Nicholas e Sofia, Todaro ha espresso chiaramente la propria preferenza. “Se resta solo un posto per il Serale, secondo me questa maglia deve andare a Sofia, perché se lo merita più di Nicholas“, le parole di Todaro che hanno fortemente ferito gli altri allievi, in particolare Nicholas.

Sofia, dunque, è l’allieva che più di altri potrebbe portare a casa la maglia ora e volare al serale insieme agli altri allievi già ammessi. Il popolo del web, inoltre, spera di vedere al serale anche Giovanni tra i ballerini mentre per i cantanti, i nomi più gettonati sono quelli di Kia e Lil Jolie.

Concorrenti serale Amici 2024: gli allievi già ammessi

I nomi di tutti i 15 allievi ammessi al serale di Amici 2024 saranno svelati solo nel corso dell’ultima registrazione prevista per la prossima settimana. Finora, dunque, la maglia oro è stata consegnata a Dustin e Marisol, ballerini di Alessandra Celentano; Gaia, l’unica a cui Raimondo Todaro ha deciso di consegnare la maglia del serale e Lucia, allieva di Emanuel Lo.

Diversi, inoltre, i cantanti già ammessi. La maglia oro è stata infatti consegnata da Rudy Zerbi a Holden e Petit; da Lorella Cuccarini a Mida che ha affrontato tantissimi compiti che gli sono stati assegnati da Anna Pettinelli e da quest’ultima a Martina. Sono otto, dunque, gli allievi già ammessi al serale: chi saranno gli ultimi sette concorrenti che conquisteranno l’ambitissima maglia oro?











