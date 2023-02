Concorrenti serale Amici 22, chi sono?/ Cinque nuove maglie: Celentano e Zerbi stupiscono tutti

Amici 22, chi sono gli allievi al serale? Dieci posti assegnati

Mancano pochissime puntate del pomeridiano prima dell’inizio del serale di Amici 22, motivo per il quale nella registrazione di oggi 23 febbraio, che vedremo in onda domenica 26, sono state assegnate ben cinque nuove maglie, portando quasi al completamento del gruppo che gareggerà nella fase finale del talent.

Fino ad oggi ad avere la maglia del serale sono stati: Ramon (primo ad ottenerla), seguito da Isobel, Angelina, Maddalena e Gianmarco. Nella registrazione di oggi gli allievi al serale sono saliti a dieci. Stando a quanto svela Amici News attraverso SuperguidaTv, anche Raimondo Todaro ha assegnato le sue prime maglie del serale, andate a Mattia e all’ultimo entrato Alessio, che in pochissime settimane ha dato prova di grande talento.

Anche Emanuel Lo ha assegnato un’altra maglia dorata, questa volta a Samu. Per il canto è stata invece Arisa a dare due maglie del serale: una a Federica e l’altra a Wax, dunque a entrambi i suoi allievi di canto. Dieci allievi sono al serale ma ci sono ancora allievi che non hanno conquistato la maglia: parliamo dei cantanti di Rudy Zerbi, Aaron e Piccolo G. A loro si aggiungono: Megan, Benedetta, NDG, Niveo e Cricca. Due allievi sono stati invece eliminati: la Celentano, tra grandi polemiche in studio, ha mandato via Paky, mentre Rudy Zerbi ha mandato via Mezkal dopo circa due settimane nella scuola. Quest’ultimo è inoltre l’unico a non aver ancora assegnato maglie del serale.

