Mancano meno di dieci giorni all’inizio del Serale di Amici 24, l’attesissima fase finale del programma di Maria De Filippi che ormai da mesi appassiona il pubblico di Canale 5. La produzione del talent ha già svelato uno dei dettagli più importanti del programma, ovvero come saranno divise le squadre dei concorrenti e chi saranno i professori delle classi. Quest’anno gli autori di Amici 24 hanno fatto di tutto per creare gruppi ben equilibrati al fine di rendere tutto il più corretto possibile.

Prima di passare a scoprire come sono formate le squadre degli allievi, conosciamoli uno ad uno, con il loro percorso all’interno del talent di Canale 5. Partiamo da Daniele Doria, ballerino che sin dall’inizio ha lasciato tutti a bocca aperta per la sua tecnica impeccabile. Molti dicono che il vincitore di Amici 24 sarà proprio lui! Sempre per quanto riguarda la danza troviamo poi Alessia Pecchia, campionessa di Latino americano nonchè una delle danzatrici più talentuose del programma. Come lei anche Chiara Bacci e Asia. Quest’ultima è entrata da poco, ma ha già dimostrato di avere un’espressività fuori dal comune.

Concorrenti Amici 24, il percorso di cantanti e ballerini

Chi sono i concorrenti di Amici 24? Ad accedere al serale ci sarà anche la ballerina Francesca Bosco, che ha fatto della grazia il suo marchio di fabbrica. Con lei anche Raffaella Mitaritonna, estremamente elegante e precisa. A lasciare a bocca aperta Emanuel Lo era stato poi Francesco Fasano, anche lui entrato da pochissimo nella scuola di Amici 24. Per concludere il giro di ballerini, Dandy, che invece ha sempre puntato tutto sulla sua forte presenza scenica.

Grande successo anche per i cantanti di Amici! Accederanno al Serale Chiamamifaro, alias Angelica Gori figlia di Cristina Parodi e cantante appassionata. Riceve tre sì anche il 22enne TrigNO, che sebbene abbia fatto un po’ di marachelle nel suo percorso, ha sempre dimostrato di avere grande talento. Si passa poi a Vybes e Senza Cri, altri due capisaldi di questa edizione e chiaramente destinati a diventare cantanti di successo. Tra i possibili vincitori di Amici 24 anche Nicolò, ragazzo educato, elegante e precisissimo. Voce potente anche quella di Antonia, che sa spaziare su diversi generi. In ultimo, Jacopo Sol, che con il suo carisma ha conquistato tutti sin dall’inizio.

Concorrenti Amici 24, come sono divise le squadre del Serale e i possibili giudici

Andiamo dunque a scoprire come sono formate le squadre di Amici 24 partendo da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che formano la prima coppia di professori. Dopo di loro sono stati messi nello stesso team Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, e infine troveremo Deborah Lettieri e Anna Pettinelli. Per quanto riguarda invece gli allievi di Amici 24, grazie alle anticipazioni uscite l’11 marzo si scopre che nel primo team entreranno Chiamamifaro, Antonia, Vybes, Daniele, Chiara, Alessia e Jacopo Sol. Della seconda squadra faranno parte Raffaella, Nicolò, Francesca, Trigno e Dandy, mentre nell’ultimo blocco concorreranno Luk3, Senza Cri, Francesco e Asia.

Curiosi di sapere chi saranno i giudici al Serale di Amici 24? Per ora, sebbene siano già state svelate le squadre e tanti altri spoiler sul programma, rimane ancora un mistero su chi siano coloro che saranno chiamati a giudicare gli allievi, anche se girano voci sulla presenza di Amadeus, Malgioglio e la ballerina Eleonora Abbagnato. Indiscrezioni anche sulla presenza di Fedez, anche se ancora non è arrivata nessuna conferma. Ad oggi, i concorrenti del serale di Amici 24 sono: Dandy, Francesca, Luk3, Nicolò, Raffaella, Antonia, Francesco, Chiamamifaro, Asia, Trigno, Jacopo Sol, Vybes, Alessia, Senza Cri, Chiara, Daniele. Ricordiamo che l’unico allievo che non è riuscito a ottenere la maglia oro è Deddè, il quale è stato eliminato nell’ultima puntata.