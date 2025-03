Come saranno composte le squadre del serale di Amici 24 e chi saranno i concorrenti?

C’è grande attesa per le anticipazioni di Amici 24 che arriveranno dalla nuova registrazione e sveleranno gli allievi che hanno avuto accesso al serale tra quelli che sono rimasti senza maglia oro. In attesa di scoprire i nomi di chi ce l’ha fatta, vediamo come saranno composte le squadre che si sfideranno nel corso del nuovo serale di Amici.

Partiamo, dunque, dalla squadra che è ormai da anni una certezza: quella di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. I due professori sono molto affini per metodi e pensiero, tant’è che concordano spesso anche su provvedimenti e novità da introdurre per il talent. Ecco perché li ritroveremo ancora una volta insieme al serale. Ma come sarà composta la loro squadra?

Il Team di Zerbi-Celentano potrebbe essere così composto:

– Alessia (ballerina)

– Chiara (ballerina)

– Daniele (ballerino)

– Antonia (cantante)

– Jacopo Sol (cantante)

– Chiamamifaro (cantante)

Una squadra molto forte alla quale, tuttavia, potrebbe mancare il rapper: Vybes, infatti, rischia seriamente di non riuscire ad accedere al serale.

Serale Amici 24: le altre due squadre con una sorpresa?

Andando avanti con le squadre del serale di Amici 24, è molto probabile che si decida di non cambiare l’assetto dello scorso anno. Il che ci porterebbe a ritrovare Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo fianco a fianco. La loro squadra sarebbe così composta:

– Francesco (ballerino)

– Asia (ballerina)

– Senza Cri (cantante)

– Luk3 (cantante)

In questo caso, avendo Lorella solo due cantanti, è facile ipotizzare che entrambi riusciranno ad accedere al serale di Amici 24. Di conseguenza, l’ultima squadra del serale sarebbe del tutto inedita, e vedrebbe Anna Pettinelli con Deborah Lettieri. Sarebbe sicuramente interessante vederle insieme, anche se sarebbe altrettanto entusiasmante un cambio di scena, con Pettinelli-Emanuel Lo e Deborah-Lorella, che potrebbero offrire uno show più interessante per il ‘guanto tra professori’. Difficile, tuttavia, che si vada in questo senso.

Il Team di Pettinelli-Lettieri sarebbe così composto:

– Francesca (ballerina)

– Raffaella (ballerina)

– Dandy (ballerino)

– Nicolò (cantante)

– TrigNo (cantante)

Deddè sarebbe dunque escluso dal serale, mentre TrigNo è molto probabile ce la faccia. Resta un po’ in dubbio la presenza di Dandy.