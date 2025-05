Concorrenti Sognando… Ballando con le stelle: tutti i nomi

L’avventura dei concorrenti di Sognando… Ballando con le stelle parte ufficialmente oggi, venerdì 9 maggio. Tutti i concorrenti sono professionisti del ballo, specializzati in alcuni balli specifici. I dieci concorrenti, scelti durante Sognando Ballando con le Stelle – Il Casting trasmesso su Rai 1 ogni sabato mattina fino al 3 maggio, si sfidano a partire da questa sera per portare a casa la vittoria e diventare, così, il nuovo maestro di Ballando con le stelle. A scendere in pista per quattro puntate, dunque, saranno dei ballerini professionisti che proveranno a diventare colleghi dei maestri con cui faranno coppia fissa già da questa sera.

A scendere in pista saranno così: Mario Cecinati, Chiquito, Valentina Fiori, Yoyo Flow, Vanessa Lacedonia, Janiya Mami, Hugo Nordström, Yuri Orlando, Eleonora Riccardi e Aly Z. Tutti i concorrenti hanno alle spalle una grande preparazioni e anni di esperienza nelle varie gare di ballo.

Concorrenti Sognando… Ballando con le stelle: le coppie

I concorrenti di Sognando… Ballando con le stelle scendono in pista accompagnati dai maestri che, negli anni, sono diventati dei punti fermi di Ballando con le stelle. Milly Carlucci, per Sognando… Ballando con le stelle ha scelto alcuni dei maestri più bravi e più amati dal pubblico. Il grande assente, però, è Giovanni Pernice a causa dl altri impegni. Da Pasquale La Rocca, tra i maestri che hanno vinto di più ma anche Anastasia Kuzmina reduce da un problema all’occhio.

Tra i maestri, inoltre, spazio anche a Carlo Aloia che, nell’ultima edizione di Ballando ha accompagnato Sonia Bruganelli, a Luca Favilla che ha gareggiato con Federica Nargi e la storica Alessandra Tripoli. Ecco, dunque, tutte le coppie:

– Chiquito con Anastasia Kuzmina

– Aly-Z con Moreno Porcu

– Yoyo Flow con Rebecca Gabrielli

– Yuri con Alessandra Tripoli

– Eleonora con Luca Favilla

– Vanessa con Carlo Aloia

– Mario con Veera Kinnunen

– Hugo con Giada Lini

– Janiya con Pasquale La Rocca

– Valentina con Nikita Perotti

