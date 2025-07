Carlo Conti ha ufficializzato la lista dei concorrenti di Tale e Quale show 2025: tanti nomi amati e anche due grandi ritorni

Carlo Conti spiazza i fan di Tale e Quale show annunciando, nel caldo pomeriggio del 28 luglio, i concorrenti ufficiali dell’edizione 2025. Un cast che contiene un bel po’ di sorprese, a partire da due grandi ritorni: quello di Gabriele Cirilli, ormai veterano del programma di Rai 1, e quello di Carmen Di Pietro. Sono 11 i concorrenti in gara, anche se due valgono come uno solo e si tratta proprio di Cirilli, che stavolta lascia Francesco Paolantoni per mettersi alla prova con un altro amatissimo volto dello spettacolo italiano: Flavio Insinna.

Insinna e Cirilli saranno, dunque, un solo concorrente, mentre Carmen Di Pietro tornerà a divertire il pubblico di Rai 1 con le sue performance, che lo scorso anno le hanno assicurato la coda della classifica generale oltre che tanti esilaranti siparietti con Cristiano Malgioglio.

Chi sono i concorrenti di Tale e Quale show 2025: da Antonella Fiordelisi a Le Donatella

Ma quali sono gli altri concorrenti di Tale e Quale show 2025? Tanti volti arrivano da recenti partecipazioni a reality come il Grande Fratello, come Pamela Petrarolo, reduce dalla scorsa edizione; o Antonella Fiordelisi, che ha partecipato qualche anno fa al GF e, l’anno dopo, a Pechino Express. Ora si metterà alla prova con canto ed imitazioni, così come faranno Le Donatella, cantanti e volti del mondo social oltre che della TV.

Nel cast ci sarà poi l’attore e comico Beppe Quintale, che ha partecipato nel 2023 anche a The Voice Senior; ci sarà il cantante, attore e ballerino Samuele Cavallo, il cantante Tony Maiello, la comica e volto social da oltre 1 milione di follower Marina Valdemoro Maino e, infine, il noto conduttore televisivo Gianni Ippoliti. Questo il cast di Tale e Quale show 2025, che sarà giudicato dalla giuria confermatissima, composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello.

