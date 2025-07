In crescita i rumor sui possibili concorrenti di Tale e Quale Show 2025: spuntano due ex gieffini e anche un noto parrucchiere!

Dalla Casa più spiata d’Italia all’impresa di emulare grandi artisti tra passato e presente; Pamela Petrarolo, dopo l’esperienza al Grande Fratello, sembra essere finita al centro dei rumor nel merito di una possibile partecipazione ad un grande show di Rai Uno: Tale e Quale Show 2025. A distanza di settimane dall’esordio della nuova stagione, vige ancora il mistero sul cast dei concorrenti della trasmissione condotta da Carlo Conti che – come di consueto – dovrebbe annunciare i concorrenti nella sua interezza sui social come fatto per le precedenti edizioni.

Pur mancando certezze e annunci ufficiali, i rumor avanzano e le possibilità di vedere Pamela Petrarolo tra i concorrenti Tale e Quale Show 2025 per la prossima edizione sembrano essere piuttosto concrete. Come riporta La Nostra Tv, il portale Affari Italiani avrebbe svelato un particolare retroscena: la partecipazione ai provini da parte dell’ex volto del Grande Fratello proprio per il programma di Carlo Conti.

Tale e Quale Show 2025, tra i concorrenti anche Federico Fashion Style?

Ma non è tutto, sempre il suddetto portale avrebbe rivelato di una sorta di ‘esodo’ dal Grande Fratello a Tale e Quale Show 2025 dato che – secondo i rumor – anche Bernardo Cherubini avrebbe sostenuto i provini per il programma di Rai Uno. Ciliegina sulla torta, anche un noto parrucchiere italiano particolarmente noto al pubblico televisivo: anche Federico Fashion Style – secondo Affari Italiani, come riporta La Nostra Tv – avrebbe sostenuto i provini per presentarsi come concorrente di Tale e Quale Show.

Insomma, in vista della prossima edizione sembra esserci una calca non da poco ai provini per ottenere il ruolo di concorrenti Tale e Quale Show 2025; chiaramente si tratta di voci di corridoio da prendere con le pinze e, trattandosi di selezioni, partecipare non vuol dire avere la certezza di un posto nel cast.