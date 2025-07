Tale e Quale Show è uno dei programmi più amati di casa Rai, e adesso che siamo a metà luglio stanno iniziando i rumor su chi saranno i concorrenti del talent. Come ogni anno Carlo Conti è in prima linea per scegliere i migliori cantanti capaci di coinvolgere il pubblico e passare un’edizione che terrà incollati tutti allo schermo. Come sempre, anche stavolta spuntano dei nomi scioccanti, andiamo a vedere di chi si parla.

Cast Tale e Quale Show 2025: chi sono i concorrenti?/ Prime indiscrezioni sui provini: da Sabina Stilo a Mavi

Uno dei primi nomi è quello di Sabrina Stilo, la quale potrebbe essere una degli imitatori di punta di quest’anno. La showgirl, stella degli anni ’80 ha una carriera incredibile alle spalle con Mille Lire al Mese, La Sai L’Ultima e Bellezze al Bagno. Dagospia ha parlato di lei come possibile concorrente: “Stilo si è sottoposta al provino e spera di strappare il sì di Carlo Conti che non ha ancora ufficializzato il cast dello show che tornerà in onda su Rai1 a settembre il venerdì sera.”, ha raccontato Giuseppe Candela.

Tale e Quale Show, anche Patrizia Pellegrino nel cast?

Spuntano anche altri nomi tra i concorrenti di Tale e Quale Show e tra questi spicca anche quello di Mavi, cantante vicina a Nino D’Angelo che non è MariaVittoria Minghetti, partecipante dell’ultima edizione del Grande Fratello. La Mavi di cui parliamo è stata anche ai casting di Amici di Maria De Filippi nel 2012 e ha partecipato poi a Made in Sud. Ma tenetevi pronti perchè arriva anche la soffiata di Gabriele Parpiglia che fa il nome di un ex gieffino amatissimo: “Jonathan ha fatto i provini per Tale e Quale Show, ma non è ancora certo che sia stato preso. A breve – forse già la settimana prossima – Carlo Conti potrebbe far uscire i nomi ufficiali del cast“. Resta invece un grande dubbio su Patrizia Pellegrino che potrebbe essere anche lei parte del programma.

