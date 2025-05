Amal potrebbe essere una dei protagonisti della nuova edizione di Temptation Island 2025. Il programma condotto da Filippo Bisciglia, che ha lasciato il celebre resort in Sardegna per passare a Guardavalle Marina in Calabria, farà capolinea come di consueto nella fascia estiva sul piccolo schermo. Il noto portale LolloMagazine.it ha rivelato di essere venuto a conoscenza che proprio tra le single potrebbe esserci un volto molto amato di quest’ultima edizione di Uomini e Donne, Amal: “Tra i nomi che circolano con insistenza spunta quello di Amal” si legge tra le colonne del portale riguardo al protagonista del dating show di Maria De Filippi che dunque potrebbe nuovamente fare capolinea sul piccolo schermo.

“Al momento, la presenza di Amal resta una semplice indiscrezione, ma l’interesse della produzione verso figure legate a Uomini e Donne appare sempre più concrete” si legge riguardo alla possibilità di vedere Amal tra i concorrenti Temptation Island 2025.

Amal nuovo concorrente di Temptation Island 2025: la sua storia

Riavvolgendo il nastro, Amal è stata una delle corteggiatrici del tronista Michele Longobardi, il cui percorso è terminato bruscamente dopo diverse segnalazioni sul suo conto. E proprio nel periodo che ha corteggiato quest’ultimo l’ex corteggiatrice del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi si è fatta notare dal numeroso pubblico a casa a causa del suo bel temperamento e della sua personalità spiccata. Chissà se per Amal si apriranno ora le porte di Temptation Island 2025, vedremo nel dettaglio cosa accadrà ma l’indiscrezione ha preso piede.

Per ora si tratta di un’indiscrezione, vedremo se Amal sarà effettivamente tra i concorrenti de L’Isola dei famosi 2025 oppure se le voci resteranno tali fino all’annuncio del cast da parte del conduttore Filippo Bisciglia.