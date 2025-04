Concorrenti The Couple 2025, chi sono? Svelate le prime coppie in gara nel reality

È tutto pronto per il nuovo reality di Canale5 The Couple che è la versione italiana dello spagnolo Gran Hermano Duo e che segna l’attesissimo ritorno alla conduzione di Ilary Blasi. Il reality debutta questa sera, lunedì 7 aprile 2025 nella prima serata dell’ammiraglia Mediaset ma a poche ore dalla diretta i concorrenti The Couple 2025, le coppie che parteciperanno al gioco non sono state ancora tutte svelate ed alcune si scopriranno in diretta. La prime coppie di concorrenti annunciati e confermati sono sei.

E tra le coppie The Couple 2025 c’è Manila Nazzaro con il marito Stefano Oradei, la showgirl è un habitué dei reality avendo partecipato negli anni scorsi a Temptation Island Vip ed il Grande Fratello, Oradei, invece, per anni è stato uno dei maestri di Ballando con le stelle. Adesso i due neosposi sono pronti a mettersi in gioco nel nuovo reality di Canale5. E poi ancora tra i concorrenti The Couple continua con due coppie di sorelle, dal mondo del Circo e della televisione arrivano Brigitta e Benedicta Boccoli, dal mondo dello sport e più precisamente del pugilato arrivano invece Irma e Lucia Testa.

Coppie The Couple 2025 chi sono? Gli ultimi concorrenti svelati in diretta da Ilary Blasi

L’elenco dei concorrenti The Couple 2025 continua con una figlia d’arte, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi in coppia con Pierangelo Greco ex fidanzato ed oggi migliore amico, e poi ancora ci saranno le ex Veline oggi migliori amiche Elena Barolo e Thais Souza Wiggers. Stando invece a quanto riportato da Davide Maggio tra le coppie The Couple ci saranno Laura Maddaloni con Giorgia Villa, entrambe sportive la prima judoka e ginnasta. Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, parrucchiere ed ex fidanzato di Belén Rodriguez insieme a un calciatore. Ed infine la coppia di nip proveniente da Bari formata dai fratelli Danilo e Fabrizio Mileto. Stando alle ultime indiscrezioni le ultime coppie The Couple saranno annunciate in diretta questa sera stessa durante la puntata dalla conduttrice Ilary Blasi. Il regolamento di The Couple prevede che i concorrenti, coppie di amici o parenti, si cimentino in sfide e giochi di abilità per testare la propria affinità.