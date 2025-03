Concorrenti The Couple, chi sono: tutti i dettagli

Si avvicina l’inizio di The Couple, il programma di Canale Cinque che Mediaset ha deciso di cucire addosso a Ilary Blasi. Da decidere ancora la data ufficiale di partenza del programma e il cast ufficiale non è ancora stato svelato. Il noto portale TVBlog.it ha avanzato però i nomi dei papabili concorrenti del programma, da Alex Belli a Samantha De Grenet e Corinne Clery, tutte vecchie conoscenze del Grande Fratello e che il pubblico conosce già bene.

Alex Belli e Delia Duran (dopo la smentita di Soleil Sorge sulla sua partecipazione con l’attore)

e (dopo la smentita di Soleil Sorge sulla sua partecipazione con l’attore) Samantha de Grenet

Lory Del Santo

Corinne Clery

Eva Henger

Nicole Pallado e Gianmarco Zagato , noti tiktoker

, noti tiktoker Gloria Guida e la figlia Guendalina Dorelli

Guillermo Mariotto , che avrebbe declinato per impegni con Milly Carlucci

, che avrebbe declinato per impegni con Milly Carlucci Paolo Ciavarro, che potrebbe non partecipare per motivi personal

Concorrenti The Couple e promo: diffuso il trailer

Lo scorso 25 marzo è stato diffuso il primo promo del programma di Canale Cinque, in attesa di conoscere i concorrenti The Couple, Ilary Blasi ha avuto modo di presentare il format ai telespettatori, che non vedono l’ora di scoprire le novità e un format decisamente intrigante, che metterà alla prova otto coppie di concorrenti nella casa che fino a lunedì sarà occupata dai protagonisti del Grande Fratello.

A farla da protagonista saranno le dinamiche dei concorrenti, al centro della trama narrata da Ilary Blasi, pronta a tornare al timone di un reality due anni dopo aver guidato per l’ultima volta L’Isola dei famosi. The Couple andrà in onda su Canale Cinque e vedremo i concorrenti protagonisti probabilmente anche in delle dirette trasmesse da Mediaset Extra, proprio come accade per il programma condotto da Alfonso Signorini.