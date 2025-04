Andrà in onda da lunedì 7 aprile 2025 su Canale 5 il nuovo reality condotto da Ilary Blasi, The Couple, oggi a Mattino 5 Federica Panicucci e Francesco Vecchi si sono lasciati sfuggire un interessante spoiler sul cast. I due conduttori hanno infatti confermato un rumors che stava circolando da giorni, tra i concorrenti che parteciperanno al reality ci saranno anche Irma Testa insieme alla sorella Lucia.

Riferendosi alla campionessa di pugilato Francesco Vecchi ha fatto sapere che ha 27 anni e per seguire la sorella ha iniziato il pugilato quando ne aveva 12. Due anni dopo si è trasferita ad Assisi e da quel momento ha conquistato un successo dopo l’altro, tra i vari riconoscimenti: Bronzo agli Europei 2012 a Polonia, Oro mondiale nel 2013 in Bulgaria e miglior pugile nel 2015 a Taiwan.

Irma Testa e la sorella Lucia nel cast di The Couple: cosa hanno detto Federica Panicucci e Francesco Vecchi a Mattino 5

C’è grande attesa da parte dei telespettatori, curiosi di scoprire tutto quello che accadrà nel nuovo reality game condotto da Ilary Blasi. Federica Panicucci oggi a Mattino Cinque riferendosi a Irma Testa ha ricordato che nel 2020 è stata la prima italiana che ha partecipato ai giochi olimpici di Tokyo, dove si è aggiudicata la medaglia di Bronzo nei pesi leggeri. A detta sua il coraggio e la determinazione della campionessa di pugilato sono diventati per molti un’ispirazione.

La nota conduttrice ha fatto anche sapere che le due sorelle non si sono mai separate nonostante i loro differenti percorsi, il loro è un legame indissolubile. A parer suo sarà molto interessante vedere come si comporteranno Irma Testa e la sorella Lucia a The Couple, ha poi aggiunto: “Poi è un reality game e ci sono tante prove, l’affinità è fondamentale”. Prima di concludere Federica Panicucci ha anche ricordato che il montepremi del reality ammonterà a 1 milione di euro.