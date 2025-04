Concorrenti The Couple: chi sono i nomi ufficiali

Tutto pronto per il debutto di The Couple, il nuovo reality di canale 5 che sarà condotto da Ilary Blasi e che prenderà il via lunedì 7 aprile. Gli opinionisti del reality dovrebbero essere Simona Izzo e Luca Tommasini mentre i concorrenti saranno otto coppie che affronteranno sfide quotidiane per portare a casa il montepremi da un milione di euro. Fondamentale, esattamente come accade al Grande Fratello e all’Isola dei Famosi, sarà il voto del pubblico che, diversamente dagli altri reality, potrà esprimere la propria preferenza solo attraverso gli sms. Una decisione dettata dopo quanto accaduto con i fandom del Grande Fratello che hanno influenzato i televoti delle varie puntate, ma chi sono i concorrenti di The Couple?

Finora, sono diverse le coppie ufficializzate. A giocare saranno le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, Manila Nazzaro con Stefano Oradei, Thais Souza Wiggers ed Elena Barolo: entrambe ex veline di Striscia la Notizia; Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, le sorelle Irma e Lucia Testa. Nel cast ci sarebbe dovuta essere anche un’ex vippona che, però, ha rinunciato.

Concorrenti The Couple: chi è l’ex vippona che ha detto no

Nel cast di The Couple ci dovrebbero essere alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip. Secondo quanto fa sapere Davide Maggio, tra i concorrenti ci sarà anche Antonino Spinalebse, ex di Belen Rodriguez. Nel cast, secondo un’indiscrezione riportata da Deianira Marzano, ci sarebbe dovuta essere anche Antonella Fiordelisi che, però, avrebbe rinunciato per amore.

Deianira Marzano ha svelato tutto dopo un messaggio della stessa Fiordelisi che, nel suo canale Instagram, ha raccontato di aver rinunciato ad un programma tv. “Purtroppo o per fortuna devo dirvi che ho dovuto rinunciare a quel programma televisivo, quindi non mi vedrete… Mi dispiace ma è così, è la vita…Non mi va in questo momento di fare questa cosa”, ha detto la Fiordelisi che sta vivendo la storia d’amore con Giulio Fratini. Stando a quello che riporta Deianira, il programma a cui ha detto no la Fiordelisi sarebbe proprio The Couple.

