Concorrenti The Voice senior 2025: Luigi e Cristina spiccano nelle Blind auditions

Anche questa sera, venerdì 21 marzo, The Voice Senior 2025 ci ha regalato grandi emozioni con delle esibizioni memorabili da parte dei concorrenti in gara. Ad aggiungersi ai talenti già selezionati dai coach ci sono, tra gli altri, Luigi e Cristina, due dei grandi protagonisti di questa quinta puntata. Impossibile non emozionarsi con Luigi che ha cantato Che Sarà di Jimmy Fontana, un brano molto importante per il concorrente perché era del suo papà.

Cristina ha conquistato il cuore di Arisa, con il suo talento e la sua umanità: cantando Mina, infatti, la concorrente di The Voice Senior 2025 è incappata in una piccola dimenticanza del testo. Nessun problema, la coach è corsa in suo aiuto incoraggiandola e girandosi per lei. Un bellissimo gesto che non è passato inosservato e che il web ha premiato a suon di like e cuoricini. (Agg.Jacopo D’Antuono)

Concorrenti The Voice senior 2025: nuovi talenti nelle Blind auditions

La caccia al talento over 60 continua nella puntata di The Voice Senior 2025 in onda oggi, venerdì 21 marzo. Antonella Clerici darà il via alla penultima puntata dedicata alle Blind Auditions durante la quale Gigi D’Alessio, Clementino, Arisa e Loredana Bertè avranno la possibilità di scegliere nuove voci per la rispettiva squadra. Finora, sul palco del talent show di Raiuno si sono presentati sia coloro che hanno semplicemente una passione per la musica sia quelli che, nella musica, hanno trovato un motivo per ricominciare dopo un periodo particolarmente complicato.

Questa sera, sul palco, si presenteranno nonni, pensionati, impiegati, insegnanti, operai, professionisti ma anche musicisti pronti a stupire i giudici e ad unirsi ai concorrenti che hanno superato l’audizione al buio nelle precedenti puntate.

Concorrenti The Voice senior 2025: ecco le squadre

Le squadre di The Voice Senior 2025 sono quasi al completo. Sono pochi i posti ancora disponibili in ciascuna squadra e, già questa sera, qualche giudice potrebbe completare il proprio gruppo evitando di compiere le ultime scelte nella successiva puntata. In attesa di scoprire i nuovi concorrenti, finora, nella squadra di Arisa troviamo: Maura Susanna, Claudio Torelli, Elisabetta Stramaglia, Lucia Del Piano, Gianni Valente, Antonio Summa

Francesco Dominici, Danilo Grimeri De Ioanni e Anna Vinci.

Luigi Lusi, Gian Vittorio Spolverato, Nicola Crivaro, Alessandro Acciaro, Stefania Brambilla, Andrea Caserta, Marina Bicego, Andrea Bottene e Bruno Mercatelli sono i concorrenti della squadra di Clementino. Maria Castiglione,, Luca Birago, Patrizia Conte, Silvio Cairola, Francesco Cammilleri, Graziella Marchesi, Annamaria Bove, Umberto Mari e Assunta Serafini sono i concorrenti della squadra di Gigi D’Alessio. Infine, Loredana Bertè, finora, per la propria squadra ha scelto: Laura Gambirasi, Gabriele Marciano, Gianni Petrillo, Francesco Benedetto, Chiara Forbicioni, Franco Desideri, Eleonora Salvi, Claudio Maggio e Paolo Pietroletti.