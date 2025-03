Concorrenti The Voice Senior 2025: i protagonisti del 7 marzo 2025

Nuovi concorrenti sono pronti a salire sul palco di The Voice Senior 2025 che torna in onda oggi, venerdì 7 marzo, con la terza puntata. Pensionati, insegnanti, impiegati, professionisti ma anche musicisti che hanno dedicato tutta la loro vita alla musica saliranno sul palco del talent show di Raiuno non solo per vivere un’emozione particolare e per provare a superare le blind auditions per passare alla fase successiva ovvero quella dei “Knock Out”, la semifinale, in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno con un brano assegnato dai rispettivi coach.

Nel corso delle prime, due puntate, i giudici Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa hanno già scelto i primi componenti della rispettiva squadra. Questa sera e nelle successive tre puntate delle Blind Audition continueranno a scegliere i talenti da portare ai “Knock Out”.

Concorrenti The Voice Senior 2025: le squadre di Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Arisa e Clementino

La squadra che conta il maggior numero di concorrenti, finora, è quella di Loredana Bertè. Durante le prime due puntate di The Voice senior, la Bertè ha scelto Laura Gambirasi, Gabriele Marciano, Gianni Petrillo, Francesco Benedetto e Chiara Forbicioni. Quattro concorrenti ciascuno, invece, per Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa.

Nella squadra di Arisa ci sono: Maura Susanna, Claudio Torelli, Elisabetta Stramaglia e Lucia Del Piano. Luigi Lusi, Gian Vittorio Spolverato, Nicola Crivaro e Alessandro Acciaro sono i concorrenti della squadra di Clementino. Infine, Maria Castiglione, Luca Birago, Patrizia Conte e Silvio Cairola sono i quattro concorrenti scelti da Gigi D’Alessio per la propria squadra. Chi, tra i quattro giudici, questa sera sceglierà ulteriori concorrenti ampliando ancora la propria squadra?