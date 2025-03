Concorrenti The Voice Senior 2025: chi conquisterà gli ultimi posti?

Ultime blind auditions e ultimi posti disponibili nelle squadre di The Voice Senior 2025 che torna in onda oggi, venerdì 14 marzo, con una nuova puntata. Gigi D’Alessio, Clementino, Arisa e Loredana Bertè, seduti di spalle, sceglieranno gli ultimi concorrenti da portare in squadra. Finora, i giudici di The Voice, hanno provato a scegliere voci diverse tra loro per avere una squadra versatile e concedere a tutti i concorrenti di poter andare avanti nella gara. Anche questa sera, sul palco del talent show di Raiuno, saliranno over 60 che, dopo aver dedicato la propria vita ad altro o essersi dedicati alla musica solo per passione, hanno scelto di vivere una serata diversa e particolare.

Operai, professionisti, insegnati, operai, impieganti, pensionati, nonni, accompagnati da parenti e amici, tenteranno il tutto per tutto questa sera, consapevoli di dover tirare fuori tutta la voce per riuscire a convincere i giudici, sempre più esigenti.

Concorrenti The Voice Senior 2025: le squadre

Chi concluderà per primo la squadra tra Clementino, Gigi D’Alessio, Arisa e Loredana Bertè? Su quali voci punteranno per concludere la propria compagine? Per scoprirlo non ci resta che aspettare la puntata, ma come sono formate finora le squadre? In quella di Arisa abbiamo: Maura Susanna, Claudio Torelli, Elisabetta Stramaglia, Lucia Del Piano, Gianni Valente, Antonio Summa e Francesco Dominici. La squadra di Clementino, invece, è formata da: Luigi Lusi, Gian Vittorio Spolverato, Nicola Crivaro, Alessandro Acciaro, Stefania Brambilla e Andrea Caserta.

Maria Castiglione, Luca Birago, Patrizia Conte, Silvio Cairola, Francesco Cammilleri e Graziella Marchesi sono i concorrenti della squadra di Gigi D’Alessio. Infine, nella squadra di Loredana Bertè, troviamo: Laura Gambirasi, Gabriele Marciano, Gianni Petrillo, Francesco Benedetto, Chiara Forbicioni, Franco Desideri e Eleonora Salvi.