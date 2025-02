Concorrenti The Voice Senior 2025: chi partecipa alle blind auditions

I nomi dei concorrenti The Voice Senior 2025 non vengono mai svelati in anticipo ma il pubblico conosce i protagonisti delle varie puntate che provano a superare l’audizione nel corso della puntata. Nella quinta edizione di The Voice Senior 2025 che parte ufficialmente oggi, venerdì 21 febbraio, i concorrenti devono rispettare unicamente il limite dell’età. Sul palco, ad esibirsi davanti ai giudici Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Arisa e Clementino saranno over 60 con la passione per la musica.

Nel corso delle varie puntate, ad essere presentati da Antonella Clerici, saranno pensionati, nonni, professionisti, operai, impiegati ma anche musicisti che, dopo aver dedicato un’intera vita alla loro passione, si mettono nuovamente in gioco salendo sul palco di The Voice Senior 2025.

Concorrenti The Voice Senior 2025: vecchie glorie della musica sul palco?

Quella che comincia oggi è la quinta edizione di The Voice Senior durante la quale, nelle prime sei puntate dedicate alle Blind Auditions, saranno selezionati i concorrenti che formeranno poi i quatto team guidati da Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Sul palco del talent show di Raiuno si presentano soprattutto persone comuni ma nelle precedenti edizioni si sono presentati anche cantanti che, in passato, hanno avuto successo ma anche genitori di cantanti famosi.

Sul palco di The Voice Senior, infatti, si sono presentati anche il papà di Giorgia e di Laura Pasuni che hanno dimostrato di avere un talento canoro che ha aiutato sicuramente le illustri figlie. Chi salirà, invece, quest’anno sul palco di The Voice? Arriveranno altri genitori famosi pronti a mettersi in gioco come concorrenti? Lo scopriremo nel corso delle varie puntate, a partire da quella di questa sera che riaccenderà i riflettori sul talento naturale dei concorrenti e sulla loro voglia di divertirsi e trascorrere una serata spensierata.