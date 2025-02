Concorrenti The Voice Senior 2025: come sono composte le squadre dei quattro tutor

Iniziano già a delinearsi le squadre di The Voice Senior 2025 attraverso la scelta dei primi concorrenti di questa edizione. La puntata del 21 febbraio, che ha dato il via a questa nuova edizione, è stata caratterizzata dalle prime Blind Auditions, ovvero le audizioni al buio, dove i coach possono soltanto ascoltare la voce che si esibisce sul palco. E i primi colpi sono stati già assestati, visto che ogni team ha già due concorrenti in squadra.

È partito molto forte Gigi D’Alessio, che si è aggiudicato un concorrente che è già stato definito un ‘finalista certo’: lui è Luca Virago, che ha già un passato in TV e ha mostrato al pubblico di Rai 1 una voce potentissima, oltre che ad una certa presenza scenica sul palco. Nel suo team, Gigi si è assicurato anche la presenza di Maria Castiglione, voce potente e precisa che, dopo anni in cui si è dedicata alla famiglia, oggi cerca il suo riscatto a The Voice.

Tra i concorrenti che hanno ottenuto un posto sicuro a The Voice Senior 2025 c’è anche Laura Gambirasio, 61 anni di Bergamo, che ha conquistato un posto nella squadra di Loredana Bertè, grazie ad una voce cristallina e potente. Nel team di Loredana, dopo la prima puntata di The Voice Senior 2025, c’è anche Gabriele Marciano, che ha alle spalle un passato da animatore, anche al fianco di Fiorello.

The Voice Senior 2025, i concorrenti delle squadre di Clementino e Arisa

Il team di Clementino è al momento composto da Luigi Lusi, che ha dimostrato grandi capacità vocali esibendosi sulle note di ‘Roxane’. Il 60enne ha scelto come tutor proprio il rapper campano, che ha voluto poi in squadra anche Gian Vittorio Spolverato per il suo timbro scuro e profondo, mostrato sulla canzone ‘A muso duro’.

La squadra di Arisa a The Voice Senior 2025, dopo la prima puntata, è invece composta da Maura Susanna, concorrente della Valle d’Aosta che si è esibita con una canzone in francese, sua seconda lingua. Anche il 72enne Claudio Torelli ha scelto come tutor la cantante con la voce d’usignolo. Come si arricchiranno le squadre di The Voice Senior 2025 nel corso della seconda puntata?