Sta per arrivare il tanto atteso periodo del serale di Amici 24 e i concorrenti del celebre programma di Maria De Filippi attendono con ansia di sapere se potranno indossare la famosa maglia oro. Molti di loro, tra ballerini e cantanti, stanno aspettando di conoscere il verdetto dei giudici, al fine di avere una possibilità di vincere il talent di Canale 5. Andiamo a scoprire chi sono i ragazzi che hanno ottenuto l’ambita maglia e chi invece sta fremendo per ottenerla.

I concorrenti di Amici 24 che accederanno al serale sono Nicolò Filippucci, Daniele Doria, Jacopo Sol, Chiara Bacci, Alessia Pecchia, Francesco Fasano, Raffaella Mitaritonna, Francesca Bosco e Chiamamifaro. Questi ultimi, tramite una dinamica creata dagli autori, hanno deciso chi tra ballerini e cantanti in attesa del verdetto meriterebbero di passare al serale per via del loro talento. Infatti, nel daytime andato in onda il 5 marzo 2025, tutti i concorrenti che hanno avuto accesso al serale si sono riuniti e hanno avuto il difficile “compito” di scegliere chi potrebbe avere la possibilità di accedere alla seconda parte del programma. E a proposito di questo, scopriamo ora chi sono gli allievi che devono ancora ricevere la fatidica maglia oro.

Mancano ancora sette nomi per l’accesso al serale di Amici 24. Si tratta di Deddè, Senza Cri, Vybes, Trigno, Luk3 e Dandy. Molti di loro si sono impegnati sin dall’inizio del programma impegnandosi senza interruzioni, eppure, si trovano in attesa di scoprire se sono meritevoli di passare alla fase finale del programma di Maria De Filippi. Purtroppo, due di loro saranno eliminati e di conseguenza dovranno lasciare il talent e il sogno della vittoria di Amici 24. In tutto ciò, si creano polemiche non da poco sui social, dato che molti fan non accettano che alcuni dei concorrenti non siano ancora in possesso della maglia oro.

In particolare c’è scontro su Senza Cri che fin dall’inizio ha raccolto una marea di consensi sia da parte dei giudici che del pubblico. Molti vorrebbero vederla già pronta per vincere Amici 24, ma bisogna aspettare ancora un po’. Tra i “magliati” spunta poi Daniele Doria, l’ultimo ad aver ricevuto la maglia oro: “Sono stato fermo un mese, ho tanta voglia e sento il bisogno di ballare…Non me l’aspettavo, questa maglia ripagherebbe tutti i sacrifici miei e dei miei genitori“.