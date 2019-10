Concorrenti X Factor 2019 Home Visit/ Mara Maionchi e Malika Ayane puntano su…

Giovedì 17 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno, Alessandro Cattelan darà il via all’ultima fase di selezione prima dei live di X Factor 2019. Dopo la seconda parte dei bootcamp, in onda oggi, giovedì 10 ottobre, infatti, durante gli home visit, i giudici sceglieranno i concorrenti che vivranno il sogno dei live. Sarà un momento decisivo per gli aspiranti cantanti che, dopo aver superato la lunga fase delle audizioni e la fase complicata dei bootcamp, dovranno essere pronti per l’ultimo sprint. Convincere Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta non sarà facile. I quattro giudici, dopo aver ascoltato tantissime voci sono diventati sempre più esigenti e porteranno ai live solo quei cantanti che considereranno pronti per affrontare un percordo così arduo. Chi saranno, dunque, i concorrenti ammessi agli home visit di X Factor 2019?

CONCORRENTI X FACTOR 2019 HOME VISIT: I NOMI DEI PRIMI AMMESSI

Samuel, giudice dei gruppi e Sfera Ebbasta, giudice delle Under Donne, hanno scelto i cinque concorrenti da portare agli Home Visit di X Factor 2019 durante la prima parte dei bootcamp. Sfera Ebbasta ha scelto di portare Giordana, Sofia, Maryam, Silvia e Beatrice mentre Samuel ha deciso di puntare sui Kyber, i K-Mono, i Sierra, i Booda e i Seawards. La squadra dei concorrenti ammessi agli home visit sarà completata questa sera. Al termine della puntata, infatti, Malika Ayane e Mara Maionchi sveleranno i nomi dei cinque ammessi agli home visit per la categoria Under Uomini e Over. C’è molta attesa per scoprire le scelte della Maionchi e della Ayane: se, tuttavia, i fans di X Factor sono sicuri che le scelte di Mara saranno quelle giuste, su quelle della Ayane c’è ancora un punto interrogativo. Chi saranno, dunque, i fantastici venti che, la settimana prossima, si contenderanno i dodici posti disponibili per i live? L’appuntamento è per questa sera.

