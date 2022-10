Concorrenti X Factor 2022: giudici e squadre al Live Show/ I quattro roster

X Factor 2022, concorrenti e squadre ai Live Show

Questa sera, giovedì 27 ottobre, iniziano i Live Show di X Factor 2022. I quattro giudici – Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi – hanno formato le loro squadre, ognuna formata da tre talenti. Sono 12 i concorrenti che partiti dai casting hanno superato un percorso lungo, tra Audition, Bootcamp e Last Call. “La prima volta che ho visto il cast dei concorrenti, ho pensato che fossero lo specchio dei tempi. X Factor si evolve ogni anno, mantenendo intatto lo spirito del programma, raccontare il sogno di questi ragazzi. I valori di X Factor sono facilmente riconoscibili dal pubblico”, ha detto Marco Tombolini di Fremantle, durante la conferenza stampa di presentazione. Nella prima puntata dei Live Show ognuno dei concorrenti (cantanti o band) si esibisce in una cover. Al timone ritroviamo Francesca Michielin, a 11 anni di distanza dalla sua vittoria. Conosciamo meglio i 12 protagonisti dei Live Show di X Factor 2022.

La squadra di Fedez: Dadà, Linda Riverditi, Omini

Fedez è tornato a X Factor dopo qualche anno di pausa: il rapper ha già ricoperto il ruolo di giudice dall’ottava alla dodicesima edizione, vincendo per la prima volta con Lorenzo Fragola nel 2014. Per il suo ritorno nel talent show, Fedez ha scelto di portare ai Live Show Gaia Eleonora Cipollaro, in arte Dadà, Linda Riverditi e gli Omini, band formata dai 3 ragazzi torinesi di 18, 19 e 19 anni. Non hanno conquistato il biglietto per il Live, Filippo Ricchiardi in arte Fil Ricchiardi, Marco Zanini, e Wiem, ventenne di Desenzano del Garda di origine marocchine.

Chi è Dadà (Gaia Eleonora Cipollaro)

Gaia Eleonora Cipollaro, in arte Dadà è una cantautrice che unisce cultura napoletana e world music con

contaminazioni club ed elettroniche. Nel 2021 ha pubblicato 3 singoli “Jesche” Siente ‘e rrise” e “Avena”. Nel 2022 pubblica “Cavala”, “Tiè Tiè” e “Aumm Aumm”, collaborazione con i dj/producer AckeejuiceRockers. Alle audizioni di X Factor si è presentata con il brano “Cavala”, ai Bootcamp ha proposto il mash-up “Bang Bang e alle Last Call “Funiculì, Funiculà / Mas Que Nada”.

Chi è Linda Riverditi

Linda Riverditi, classe 2003, viene da Alba (in provincia di Cuneo) e si è avvicinata alla musica quando aveva solo 7 anni, ascoltando i Queen. A 14 anni inizia a studiare pianoforte. Nel 2019 inizia a scrivere i suoi primi brani. Alle Audition di X Factor 2022 si è presentata con “Coraline” dei Måneskin, ai Bootcamp ha portato “Rootless Tree” di Damien Rice e infine alle Last Call ha convinto Fedez con una cover di “Skinny Love” di Bon Iver

Chi sono gli Omini

Gli Omini sono l’unica band nella squadra di Fedez a X Factor 2022. La band, nata nel 2015, è composta da: Julian Loggia al basso e alla voce, Zak Loggia alla chitarra e ai cori e Mattia Fratucelli alla batteria. Suonano per la prima volta nel 2016 all’Hiroshima Mon Amour di Torino e a settembre 2019 esce il loro primo album. A X Factor 2022 hanno conquistato l’accesso ai Live Show già dai Bootcamp, essendo l’unico gruppo scelto da Fedez. Alle Audition si sono esibiti con “Tick tick boom” dei The Hives e ai Bootcamp con “My Generation” dei The Who

La squadra di Ambra: Matteo Siffredi, Tropea e Lucrezia Maria Fioritti

Ambra Angiolini è pronta ad affrontare per la prima volta i Live Show di X Factor 2022. Dopo le Last Call di settimana scorsa, l’attrice e conduttrice ha deciso di portare con sé il 20enne ligure Matteo Siffredi, che ha proposto al pianoforte “Lovely” di Billie Eilish; il quartetto milanese dei Tropea, con il brano “Let me entertain you” di Robbie Williams; e la 26enne bolognese Lucrezia Maria Fioritti, con “Fiore mio” di Andrea Laszlo De Simone. Non hanno superato l’ultima selezione la musicista Cecilia Quaranta in arte Talea, i quattro fiorentini della band dei Nervi e per la social media manager veneta Francesca Rigoni (in arte Inverno).

Chi è Matteo Siffredi

Matteo Siffredi, classe 2001, inizia a suonare in tenera età chitarra e pianoforte e a 16 anni scopre la sua voce e un nuovo modo per raccontare storie, sotto forma di canzoni. La sua musica è influenzata da Daniel Caesar, Paolo Nutini e Leon Bridges, ma anche da Radiohead, Jeff Buckley e Gary Clark JR. Alle audizioni si è presentato con la cover di “L’appuntamento” di Ornella Vanoni. Ai Bootcamp ha proposto il suo inedito “Bianco e nero” e alle Last Call ha cantato “Lovely” di Billie Eilish.

Chi sono i Tropea

I Tropea sono una band pop di Milano nata nel 2017. Le influenze della loro musica spaziano dall’alternative degli anni 2000 al postpunk di inizi anni ’80 al beat degli anni ’60. Alle audizioni si sono presentati con il loro inedito “Technicolor”. Ai Bootcamp hanno proposto la cover del celebre brano di Lucio Battisti “Insieme a te sto bene”. Alle Last Calla hanno conquistato il pass per i Live Show con “Let me entertain you” di Robbie Williams.

Chi è Lucrezia Maria Fioritti

Lucrezia Maria Fioritti, classe 1996, si è diplomata in composizione classica al conservatorio di Bologna e nel 2015 si trasferisce a Milano. Nel 2019 è fra i finalisti di Musicultura mentre nel 2021 il suo brano “Molecole” ottenere il riconoscimento di miglior testo del Premio Bianca d’Aponte. Alle Audition si è presentata proprio con il suo inedito “Molecole”, mentre ai Bootcamp ha cantato “Teardrop” dei Massive Attack e alle Last Call ha convinto Ambra con “Fiore mio” di Andrea Laszlo De Simone.

La squadra di Dargen D’Amico: Beatrice Quinta, Disco Club Paradiso e Matteo Orsi

Prima volta ai Live Show di X Factor 2022 anche per Dargen D’Amico. L’artista ha deciso di continuare la sua avventura con Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta), 23enne palermitana da pochi anni a Milano, il 25enne romano Matteo Orsi, che ha fatto commuovere giudice e pubblico sulle note di “En e Xanax” di Samuele Bersani. Mentre i Disco Club Paradiso, quattro ragazzi tra i 20 e i 22 anni di Bologna, hanno ottenuto il pass per i Live dopo i Bootcamp. A un passo dai Live si è fermato il percorso di Irene Pignatti, dell’artista di strada sarda Martina Baldaccini (in arte Marla) e dell’insegnante di canto bolognese Cinzia Zaccaroni.

Chi è Beatrice Quinta (Beatrice Maria Visconti)

Beatrice Maria Visconti, in arte Beatrice Quinta, è originaria di Palermo ma da qualche anno vive a Milano. Ha iniziato a scrivere racconti da piccola e poi trasforma quello che scrive in musica. Ha esordito a Sanremo Giovani nel 2015 con il brano “Paulette”. Alle Audition si è presentata con il suo inedito “Se$$o”, ai Bootcamp ha proposto la sua versione di “Nell’aria” di Marcella Bella e infine, alle Last Call, ha conquistato il favore del suo giudice con “Il cielo” di Renato Zero

Chi è Matteo Orsi

Il cantautore romano Matteo Orsi, classe 1997, si è avvicinato alla musica fin da bambino. Nella sua cameretta ha iniziato a scrivere le prime canzoni negli ultimi anni di liceo. Alle Audition di X Factor 2022 si è presentato con l suo inedito “Per non perderci mai più”, ai Bootcamp si è esibito con “Jealous” di Labrinth e alle Last Call ha commosso tutti con la sua cover di “En e Xanax” di Samuele Bersani

Chi sono Disco Club Paradiso

I Disco Club Paradiso sono una band dance indie/pop. Il gruppo è composto da: dal cantante Leonardo Bergonzini (in arte Leo Bi), autore della musica e dei testi; Giacomo Semenzato (detto Jacky Sax), sassofonista della band; Simone Murineddu (Murri), chitarrista. La band è nata tra i banchi di scuola: Jacky Sax e Leo Bi sono stati compagni di classe per i 5 anni delle superiori. Alle Audition di X Factor 2022 si sono presentati con il loro inedito “DCP” e già dai Bootcamp, con “Svalutation” di Adriano Celentano, hanno conquistato il loro pass per i Live Show.

La squadra di Rkomi: Iako, Santi Francesi e Joėlle

Come Ambra e Dargen D’Amico, anche Rkomi affronta per la prima volta i Live Show di X Factor 2022. Nella sua squadra ci sono Jacopo Rossetto (in arte Iako), 26enne nato a Vicenza e ora a Milano; il duo milanese Santi Francesi e infine Giorgia Turcato (in arte Joėlle), studentessa 21enne di Rovigo. Alle Last Call si è, invece, interrotta l’avventura di Delì Lin, Manel e della band The violet end.

Chi è Iako (Jacopo Rossetto)

Jacopo Rossetto, in arte Iako, è nato a Venezia nel 1995. A 19 anni si sposta a Londra, dove si avvicina al mondo della produzione e del clubbing. Il suo stile nasce dall’unione della quiete lagunare e del ritmo caotico di Londra. Alle Audition di X Factor 2022 ha proposto “Il mondo” di Jimmy Fontana, ai Bootcamp si esibito con il suo inedito “I.A. (intelligenza artificiale)” e alle Last Call ha convinto Rkomi con la sua versione di “In alto mare” di Loredana Bertè.

Chi sono i Santi Francesi

Santi Francesci è un duo composto da Alessandro De Santis (voce solista, chitarra e ukulele) e Mario Francese (cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico). Nel 2019 hanno pubblicato il loro primo album “Tutti Manifesti” e nel 2021, con il singolo “Giovani Favolosi”, hanno vinto il prestigioso Festival musicale Musicultura. Il brano è stato inserito nella colonna sonora della terza stagione di “Summertime”. Alle audition di X Factor hanno presentato il loro inedito “Non è così male”, ai Bootcamp si sono esibiti con un “Un ragazzo di strada” dei Corvi e alle Last Call hanno cantato “Che fantastica storia è la vita” di Antonello Venditti

Chi è Joėlle (Giorgia Turcato)

Giorgia Turcato, in arte Joėlle, è una studentessa della provincia di Rovigo. Ha imparato a suonare la chitarra da autodidatta e ha iniziato a scrivere i primi inediti in lingua inglese e italiana (mai pubblicati). Alle Audition di X Factor 2022 ha presentato il brano “Nothing Breaks Like A Heart” di Miley Cyrus. Ai Bootcamp ha proposto la cover di “Save Your Tears” dei The Weeknd e infine alle Last Call ha cantato “People Have The People” di Birdy











