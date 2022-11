Concorsi INPS non scaduti/ 13mila posizioni da ricoprire: tutte le mansioni

A breve sarà possibile far domanda per concorsi INPS non scaduti. A prevederlo, è il noto Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022–2023–2024. Si tratta di nuove assunzioni da far avvenire in modo graduale, con offerte di lavoro per determinati ruoli e specifiche mansioni da ricoprire.

Dato che il carovita sta distruggendo l’economia di molte famiglie, poter avere la possibilità di farsi assumere presso un ente pubblico, è una opportunità da non perdere. Le figure da assumere si suddividono in questo modo, 8.624 entro la fine dell’anno 2022, 2.309 entro il 2023 ed infine, 2.062 entro il 2024.

REDDITO DI CITTADINANZA/ Il nodo cruciale (ma trascurato) per una vera riforma

Concorsi INPS non scaduti: le nuove offerte dedicate

Nel 2024 sarà possibile provare i concorsi INPS non scaduti. Entro la fine dell’anno 2022 le figure da assumere sono:

5322 Figure da assumere nella posizione economica C1;

Figure da assumere nella posizione economica C1; 1317 Figure da inquadrare in posizione economica C1, a seguito di progressione verticale e ulteriori 585 unità in posizione economica B1;

Figure da inquadrare in posizione economica C1, a seguito di progressione verticale e ulteriori unità in posizione economica B1; 666 figure da assumere in area B;

da assumere in area B; 75 Medici della seconda fascia funzionale;

della seconda fascia funzionale; 416 Medici della prima fascia funzionale;

della prima fascia funzionale; 61 Dirigenti amministrativi ;

; 49 Professionisti legali di primo livello;

di primo livello; 25 Soggetti da assumere in area A;

da assumere in area A; 44 Professionisti tecnico-edilizi ;

; 10 Dirigenti informatici ;

; 11 Insegnanti.

Continuano le assunzioni previste per il 2024, che saranno così suddivise:

Bonus psicologo 2022/ Quando arriva il pagamento?

751 Soggetti per l’ area C , posizione economica C1 e ulteriori a seguito di progressione verticale;

per l’ , e ulteriori a seguito di progressione verticale; 645 Candidati da assumere in area B ;

da assumere in ; 47 Medici della prima fascia funzionale ;

della ; 20 Dirigenti amministrativi;

Alla lista dei concorsi INPS non scaduti, non mancano le offerte di lavoro anche per i medici della seconda fascia funzionale, dirigenti della I fascia, 5 professionisti tecnico-edilizi di I livello, professionisti legali e 3 professionisti statistico-attuariali di primo livello.

Infine, entro l’anno 2024 ecco le altre figure cercate e le mansioni da assumere sempre per i concorsi destinati all’inquadramento presso l’ente pubblico previdenziale:

Reddito di Cittadinanza, Tridico: “solo a chi ne ha diritto”/ Ok Inps a piano Governo

499 Soggetti di area C , posizione economica C1 come consulenti protezione sociale e 499 a seguito di progressione verticale;

di , posizione economica C1 come consulenti protezione sociale e a seguito di progressione verticale; 993 Unità da inquadrare in area B , posizione economica B1 ;

Unità da inquadrare , ; 36 Medici della prima fascia funzionale ;

della prima ; 10 Dirigenti amministrativi.

Questo è tutto ciò che si sa sui concorsi INPS non scaduti e per quelli futuri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA