Concorsi pubblici 2020/ Ministero Difesa: 397 allievi ufficiali, bando e scadenza

Concorsi pubblici che rappresentano sempre un’ottima possibilità di inserimento nel lavoro. Questo 2020 si apre con il bando pubblicato dal Ministero della Difesa per l’ammissione di 397 allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate per l’anno accademico 2020/2021. Ad essere coinvolti dal bando di concorso sono dunque Esercito, Aeronautica, Marina e Carabinieri, comparti delle forze armate italiani desiderosi di accogliere al loro interno quei ragazzi desiderosi di intraprendere la carriera militare. Nello specifico, gli aspiranti ufficiali saranno così suddivisi: 140 allievi al primo anno del 202° corso dell’Accademia Militare – 2020; 114 allievi alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale – 2020; 83 allievi alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica – 2020; e 60 allievi al 202° Corso dell’Accademia per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. La scadenza del bando è il 27/01/2020 per l’Esercito, l’Aeronautica, la Marina Militare e il giorno 31/01/2020 per l’Arma dei Carabinieri.

CONCORSI PUBBLICI: OSPEDALE COLLI DI NAPOLI, 375 POSTI DA INFERMIERE

Tra i concorsi pubblici più interessanti di questo inizio 2020 non c’è soltanto quello bandito dal Ministero della Difesa. Basti pensare al maxi-concorso indetto dall’Ospedale dei Colli di Napoli con la deliberazione 106 del 08.10.2019 che mette in palio 375 posti da infermiere in uno dei più importanti centri ospedalieri partenopei. La struttura, nata dalla fusione tra Monaldi, Cotugno e Centro Traumatologico Ortopedico, offre un contratto a tempo indeterminato ai nuovi assunti e la stabilizzazione di 150 infermieri con almeno 3 anni di servizio presso l’azienda ospedaliera assunti con un contratto a tempo determinato. Per partecipare al concorso, in scadenza il 20 gennaio 2020, occorrono il diploma di Laurea in Infermieristica o diploma universitario di infermiere o diplomi/attestati riconosciuti equipollenti al diploma universitario; l’iscrizione all’Albo professionale corrispondente e, solo per i posti a riserva, tre anni di servizio alle dipendenze dell’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli nello stesso profilo e ruolo a concorso.

