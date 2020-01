Concorsi pubblici 2020/ Scuola Infanzia-Primaria, bando Miur imminente: i requisiti

Si apre l’anno e fioccano nuovi concorsi pubblici che affollano la Gazzetta Ufficiale con le scadenze nelle prossime settimane: su tutti però, occhi puntati sul mondo scuola dove è atteso ormai come imminente il bando del Miur per Infanzia e Primaria con circa 17mila posti a disposizione come annunciato dal Decreto ministeriale Miur ormai del 9 aprile 2019 scorso. In quel caso erano state date disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le prove d’esame e i relativi programmi: si trovano qui nel decreto ufficiale, ma ora è atteso il bando che possa dare il via libera definitivo al concorso pubblico e alla selezione per quei posti in palio nel settore Infanzia e Primaria. Al momento non è ancora definito se si potrà utilizzare i vincitori di quel concorso già per le immissioni in ruolo a settembre 2020, ma resta evidente che più tempo passa senza l’uscita del bando e più i tempi si restringono decisamente. Al momento ciò che possiamo dire con certezza e che il concorso ordinario scuola 2020 verterà in una prova scritta, una orale e la successiva valutazione dei titoli.

CONCORSI PUBBLICI: SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA, I REQUISITI

Come ovvio che sia, tra le possibilità di questo imminente bando in uscita su Gazzetta Ufficiale – come per tutti gli altri maxi-concorsi pubblici – potrebbe essere prevista anche una prova preselettiva per “scremare” il numero di aspiranti candidati al concorsone per Infanzia-Primaria. Come annota La Tecnica della Scuola, tale prova sarà disposta se il numero di candidati sarà superiore a 4 volte il numero dei posti messi a concorso dal bando sempre più attesi. Sul fronte requisiti, il decreto del Miur dell’aprile scorso stabilisce che i candidati al concorso dovranno avere in possesso almeno uno dei titoli seguenti: scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002. Spiega ancora La Tecnica della Scuola come sul fronte insegnanti di sostegno, «è richiesto inoltre il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA