CONCORSI PUBBLICI 2022/ Bandi aperti per assunzioni nella pubblica amministrazione

Concorsi pubblici pubblica amministrazione 2022: bando riservato a 1956 candidati

Per il 2022 non mancheranno nuovi concorsi pubblici per la pubblica amministrazione. Brunetta ha fatto sapere che per quest’anno si potranno occupare circa 100mila posti.

L’aumento dei posti da occupare nella PA è dovuta soprattutto al Piano Nazionale di Ripresa e Nazionale. Recentemente sono scaduti due bandi, che prevedevano 5.410 posti da occupare al ministero della Giustizia (in diverse zone di Italia).

A breve scadrà il bando riservato a 1.956 candidati, per poter entrare in tre ministeri: Cultura, Giustizia e Istruzione.

Concorsi pubblici pubblica amministrazione 2022: assunzioni a tempo indeterminato

Il prossimo bando relativamente ai concorsi pubblici pubblica amministrazione 2022 scadrà il 09 maggio. Nella scheda si legge 1.956 posti liberi da occupare, con contratto a tempo indeterminato nella PA.

In totale tra bandi in scadenza e in arrivo, saranno 21.478 le assunzioni disponibili. Ricordiamo che i ruoli dovranno ricoprire uno dei seguenti campi Giustizia, Istruzione e Cultura.

Ecco quali sono i bandi delle PA per il 2022:

2 Selezioni per assumere personale al ministero della Difesa. Il primo è valido per 333 posti, mentre l’altro soltanto 15 posti da dirigente. Una selezione per occupare 30 posti all’interno il ministero del Turismo. 22 Posti per entrare in Ferrovia Circumetnea. 6 Posti per l’ente parco nazionale Isola di Pantelleria.

La piattaforma attraverso il quale sarà possibile consultare i bandi disponibili è InPA. Stando a quanto riferito dal ministero della Funzione Pubblica, il portale sarebbe definito come “LinkedIn Italiano“.

L’idea di realizzazione del portale InPA, è nata per far incontrare candidati e offerta di lavoro esclusivamente nelle pubbliche amministrazioni. Brunetta ha specificato che è come se fosse:

“Una porta virtuale unica di accesso alla Pubblica amministrazione sia per i concorsi pubblici ordinari, sia per le procedure di reclutamento straordinarie legate all’attuazione del PNRR.”

All’interno della piattaforma è presente un’area riservata dedicata a ciascun candidato, all’interno del quale potrà allegare il suo curriculum vitae ed inviare la propria candidatura al bando aperto di riferimento.

Anche le pubbliche amministrazioni dovranno effettuare l’iscrizione entro un tempo ben specifico (dal 1° luglio 2022 soltanto le centrali, dal 1° novembre 2022 tutte le altre amministrazioni).











