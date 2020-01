Concorsi pubblici, bandi 2020/ Asl Foggia, 54 posti per medici: scadenza e requisiti

Con le ultime Gazzette Ufficiali del mese di gennaio, sono stati pubblicati diversi bandi di concorsi pubblici nel settore della Sanità tra i quali segnaliamo quelli indetti dall’Asl della provincia di Foggia in Puglia: si tratta del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 54 posti di dirigente medico per varie discipline, come previsto dalla GU n.7 del 24-01-2020. Nello specifico, si tratta delle seguenti discipline e mansioni: ostetricia e ginecologia – 4 posti; chirurgia generale – 7 posti; psichiatria – 9 posti; medicina trasfusionale – 6 posti; medicina interna – 10 posti; cardiologia – 9 posti; gastroenterologia – 2 posti; patologia clinica – 4 posti; nefrologia – 3 posti. Sul fronte requisiti, sono richiesti tra gli altri la laurea in medicina e chirurgia, la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso disciplina equipollente o affine oltre all’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. Sul testo integrale del bando tra i concorsi pubblici della Sanità in Puglia – qui disponibile – sono inseriti tutti gli altri requisiti previsti e richiesti dall’Asl di Foggia.

CONCORSI PUBBLICI, DOMANDA BANDI MEDICI ASL FOGGIA

Il bando di concorso pubblici ha posto come scadenza il prossimo 23 febbraio 2020, dunque è già possibile presentare e inviare la domanda di partecipazione stabilite dal medesimo bando: la domanda va spedita presso l’AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIALE “FOGGIA” U.O. CONCORSI e ASSUNZIONI, VIA MICHELE PROTANO, SNC – 71121 FOGGIA, oppure via Pec all’indirizzo areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it. Per quanto riguarda le prove d’esame previste nei concorsi pubblici indetti dall’Asl di Foggia per i 54 ruoli da medico specialista, vi sarà una prova scritta su “caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa”. È poi prevista una prova pratica su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, mentre infine sarà prevista e richiesta una prova di colloquio orale sulle materie inerenti alla medesima disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

