CONCORSI PUBBLICI, BANDI 2020/ Regione Campania, 641 nuove unità di personale

Concorsi pubblici, bando in scadenza domani, domenica 12 gennaio 2020, in Regione Campania: disponibili 641 nuove unità di personale con l’assunzione nei Centri per l’Impiego di 225 laureati e 416 diplomati. Partiamo dal concorso pubblico per il reclutamento di 225 laureati, categoria D: disponibili 145 posti per il profilo di Funzionario Policy regionale, 25 posti per l’assunzione di Funzionari Sistemi Informativi e tecnologie, 50 posti di Funzionario Policy regionale, nello specifico profilo di Mediatore per l’inserimento lavorativo dei disabili e 5 posti di “Funzionario comunicazione ed informazione (codice D-FCI), di cui un posto riservato al personale di ruolo della Giunta regionale della Campania. Per il profilo diplomati, categoria C, sono disponibili 316 posti vacanti di Istruttore policy regionale e 100 posti per il profilo relativo ad Istruttore Sistemi Informativi e tecnologie.

CONCORSI PUBBLICI, AZZOLINA ANNUNCIA NOVITA’ PER LA SCUOLA

E nelle prossime settimane potrebbero essere annunciate importanti novità per quanto riguarda i concorsi pubblici per la scuola. Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha sottolineato: «Lavoreremo subito ai bandi per la scuola dell’infanzia e primaria, per la secondaria (ordinario e straordinario), per i docenti di religione. Dobbiamo scriverne quattro. Ho già messo al lavoro la mia squadra, in raccordo con le strutture del Ministero». Come riporta Orizzonte Scuola, il ministro ha poi aggiunto: «La scuola ha bisogno di cura, di semplificazione, di rapidità nelle decisioni, di visione. E di concretezza: farò in modo che il Ministero torni ad essere un punto di riferimento operativo per le scuole. Daremo supporto a chi tutti i giorni sta nelle segreterie, negli uffici di dirigenza, nelle classi e spesso deve correre dietro alla burocrazia, ai ricorsi, alle disfunzioni del sistema. Soprattutto metterò gli studenti al centro di ogni mia decisione. La scuola è per loro».

