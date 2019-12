Concorsi pubblici, bandi in scadenza oggi/ Infermieri e Carabinieri: posti, requisiti

Come ogni fine anno la lista dei concorsi pubblici attivi per poter offrire nuovi posti di lavoro sparsi in tutta Italia è assai lunga: prendendo in analisi solo i principali in conclusione proprio oggi, ecco una breve rassegna dei bandi con imminente scadenza proprio nella giornata odierna. Per quanto riguarda l’Azienda Socio-Sanitaria della Valle Olona di Busto Arsizio vede la scadenza per oggi 12 dicembre il concorso pubblico per titoli ed esami di venticinque posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D; a questo indirizzo troverete il bando specifico di concorso, mentre per requisiti, informazioni specifiche e composizione della futura graduatoria tutti gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 0331/699209 (dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 10,00 alle ore 12,30). Da segnalare sempre per la giornata di oggi, la Modifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trecentosessantacinque posti di analista di processo, consulente professionale nei ruoli del personale, area C.: ecco qui l’informazione prodotta nei giorni scorsi dalla nota ufficiale Inps.

CONCORSI PUBBLICI: BANDO IN SCADENZA OGGI PER CARABINIERI

Sempre con scadenza di presentazione della domanda nella giornata di oggi, da segnalare anche i concorsi pubblici legati al settore della Difesa: il Ministero coordinato da Lorenzo Guerini ha emesso in Gazzetta Ufficiale un mese fa il bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per l’ammissione al 10° corso triennale 2020-2023 di ventiquattro allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri in possesso dell’attestato di bilinguismo. I requisiti principali riguardano i militari dell’Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed a quello degli appuntati e carabinieri, nonche’ gli allievi carabinieri che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande; abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l’accesso alle universita’ dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. A questa pagina si possono trovate tutti gli altri requisiti, mentre ricordiamo che il concorso pubblico riguarda la Regione Veneto nella provincia di Venezia.

