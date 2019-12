Concorsi pubblici oggi: bandi in scadenza/ Milano, 68 assunzioni: requisiti e domande

È tempo di concorsi pubblici, è tempo di scadenze per una fine 2019-inizio 2020 che pullula di occasioni in ogni parte d’Italia: nella nostra rassegna quotidiana oggi segnaliamo l’imminente scadenza per il concorso pubblico nella Città Metropolitana di Milano. 68 posti di lavoro complessivi distribuiti in 10 diversi bandi di concorso, tutti a scadenza comune il prossimo 7 gennaio 2020: si tratta di posti di assunzione tutti a tempo indeterminato in diversi ruoli professionali, distribuiti così nei bandi emessi ormai un mese fa (e confrontabili in questo indirizzo ufficiale). 6 posti per Specialista Economico Finanziario; 4 posti per categorie protette nel ruolo di Assistente ai Servizi Amministrativi e Contabili; 1 posto per Collaboratore Amministrativo presso il Comune di Rosate; 20 posti di lavoro distribuiti in 5 nel ruolo di Assistente ai Servizi Amministrativi e Contabili a Milano, 2 di Istruttore Amministrativo presso i Comuni di Buccinasco, 2 a Cuggiono, 1 a Cusago, 6 a Cusano Milanino, 2 a Pessano con Bornago, 1 a Rosate, 1 a Vittuone; 10 posti per Agente di Polizia Locale (3 a Buccinasco, 1 a Cuggiono, 3 a Cusano Milanino, 1 a Motta Visconti, 2 a Vittuone); 11 per Specialista Amministrativo e di Supporto a Milano e 1 per Istruttore Direttivo Amministrativo presso il Comune di Pessano con Bornago; 5 posti per Assistente Informatico a Milano, 1 per Motta Visconti; 6 posti per Assistente Tecnico manutentivo e delle infrastrutture e territorio a Milano e 1 a Busto Garolfo; 1 per Assistente Sociale a Buccinasco; 4 per Specialista Tecnico delle Infrastrutture a Milano e 1 per Direttivo Tecnico a Vittuone.

CONCORSI PUBBLICI, CITTÀ DI MILANO: REQUISITI E DOMANDE

I partecipanti ai concorsi saranno chiamati alla soluzione di prove d’esame, scritte e orali, sulle materie indicate sui bandi: come sempre previsto dai concorsi pubblici nazionali, se il numero di domande è superiore di molto a quello indicato nei bandi, è previsto l’espletamento di una prova preselettiva finalizzata alla riduzione dei candidati stessi. Le domande di ammissione vanno presentate tutte entro il 7 gennaio prossimo a questo indirizzo specifico (entro le ore 12, ndr). Questi sono invece i requisiti fondamentali che i candidati ai ruoli in Città Metropolitana di Milano dovranno soddisfare secondo il bando originario di concorso: «Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati dell’UE o altra cittadinanza tra quelle indicate sui bandi; non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati destituiti, licenziati o dispensati dall’impiego o non essere stati dichiarati decaduti da un impiego nella Pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità; età non inferiore agli anni 18 e non aver superato l’età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per il conseguimento della pensione di vecchiaia». Ricordiamo che sui singoli bandi di concorso sono anche indicati i precisi riferimenti per titoli di studio in possesso ai candidati.

