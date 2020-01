CONCORSI PUBBLICI, BANDI 2020/ Regione Campania, 225 posti da informatico

Sono gli ultimi giorni per potersi candidare all’ultimo bando dei concorsi pubblici per la Regione Campania che prevede 225 posti da informatico da spendersi in vari profili professionali sempre legati alla struttura pubblica regionale: il bando uscito il 13 dicembre scordo ha scadenza ultima per la presentazione della domanda il prossimo 12 gennaio 2020, con una lista assai dettagliata di requisiti che potete trovare sul testo integrale del bando di concorso. La domanda va preparata e spedita telematicamente presso l’indirizzo qui di seguito della Regione Campania: per quanto riguarda le prove d’esame per i posti da informatico, è prevista dal bando una prova preselettiva, una scritta e una orale con il calendario di tutte le date che verrà stilato non appena, dopo il 12 gennaio, scadranno i termini per la presentazione delle domande e si avranno i numeri esatti dei candidati in ricerca di un nuovo posto di lavoro con contratto a tempo indeterminato. I profili ricercati riguardano funzionario, funzionario informatico, funzionario comunicazione ed esperto mediatore.

138 POSTI PER POLIZIA MUNICIPALE BOLOGNA

Il prossimo 20 gennaio 2020 scadrà uno dei primi concorsi pubblici dell’anno, inserito in Gazzetta Ufficiale già a metà dello scorso dicembre e che riguarda un bando legato alla Polizia Municipale per la città di Bologna: si tratta di corso-concorso pubblico per esami per la copertura di 138 posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso enti locali convenzionati., previsto dalla Gazzetta ufficiale numero 98 del 13 dicembre 2019. Per poter partecipare alle selezioni ancora in via di definizione – non appena saranno chiariti i numeri ufficiali – serve rientrare nei requisiti disposti dal bando di concorso ufficiale della Polizia Municipale emiliana: cittadinanza italiana; età non inferiore ad anni 18 e non superiore al limite massimo di età previsto dalla delibera regionale 1605 del 30/09/2019 pari a anni 35 da possedere alla data di scadenza del Bando; titolo di studio: diploma di scuola media superiore (maturità); parenti di guida B e A2; godimento dei diritti civili e politici; posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva (per gli obbligati ai sensi di legge); non essere stati ammessi a prestare servizio civile quali obiettori di coscienza oppure, trascorsi almeno 5 anni dal collocamento in congedo, avere rinunciato irrevocabilmente allo status di obiettore; non avere impedimento alcuno al porto e all’uso dell’arma; non avere riportato condanne penali definitive per i reati contro la pubblica amministrazione. Per conoscere appieno tutti gli altri requisiti non occorre altro che consultare il testo integrale del bando di concorso pubblico, disponibile qui.

CONCORSI PUBBLICI BOLOGNA: DOMANDE E PROVE

Sul fronte domande per partecipare al bando dei concorsi pubblici in Emilia Romagna, occorre sapere che la documentazione da presentare è esclusivamente telematica presso questo indirizzo: qui vi si troveranno le istruzioni ivi riportate nell’apposita “Guida alla compilazione della domanda”. La domanda va presentata entro e non oltre il prossimo 20 gennaio 2020, pena la mancata partecipazione alla selezione per poter aspirare ad uno dei 138 posti in palio per divenire vigili nel Comune di Bologna. Sul fronte prove d’esame, il bando pubblico stabilisce una prova scritta di preselezione di cultura generale; una prova fisica di preselezione e poi anche una prova di preselezione per contenuti professionali; a seguire, prova di idoneità psico-attitudinale, visita medica, formazione residenziale della durata di 180 ore complessive e infine l’esame di selezione finale. Si ricorda che, una volta iscritti e con requisiti a posto, sul portale della Regione Emilia Romagna entro il 29 gennaio verrà comunicato ai candidati il calendario dettagliato delle prove di preselezione.



