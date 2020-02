Concorsi pubblici, scadenza bandi/ Bari, 54 posti di dirigente medico al Policlinico

Numerosi i bandi in scadenza di concorsi pubblici, in particolare nel mondo della Sanità e mancano solo quattro giorni alla chiusura delle iscrizioni per il concorso – per titoli ed esami – per la copertura di 54 posti di dirigente medico all’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari. Parliamo di un concorso per varie discipline e sedi, che offre i seguenti posti: un posto, anatomia patologica, presso il Policlinico; cinque posti, anestesia e rianimazione, presso il Policlinico; cinque posti, anestesia e rianimazione, presso il Pediatrico Giovanni XXIII; due posti, cardiochirurgia, presso il Policlinico; un posto, cardiochirurgia, presso il Pediatrico Giovanni XXIII; quattro posti, chirurgia generale, presso il Policlinico; due posti, malattie infettive e tropicali, presso il Policlinico; tre posti, medicina interna, presso il Policlinico; cinque posti, medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, presso il Policlinico; due posti, medicina nucleare, presso il Policlinico; due posti, nefrologia, presso il Policlinico; un posto, nefrologia, presso il Pediatrico Giovanni XXIII; quattro posti, neonatologia, presso il Policlinico; un posto, neurologia, presso il Policlinico; due posti, neurologia, presso il Pediatrico Giovanni XXIII; cinque posti, pediatria, presso il Policlinico e il Pediatrico Giovanni XXIII; tre posti, Radiodiagnostica, presso il Policlinico; tre posti, radiodiagnostica, presso il Pediatrico Giovanni XXIII; tre posti, radioterapia, presso il Policlinico. Clicca qui per il bando completo.

CONCORSI PUBBLICI, BANDI SCADENZA: 23 POSTI PER DIRIGENTI IN TOSCANA

Sempre riguardo ai concorsi pubblici con bando in scadenza segnaliamo il concorso pubblico unificato per la copertura di 23 posti di dirigente amministrativo di vari enti ed aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere-universitarie in Toscana. Anche in questo caso parliamo di un concorso per varie discipline e sedi, che offre i seguenti posti: quattro posti per l’Azienda Usl Toscana Centro; tre posti per l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest; sei posti per l’Azienda Usl Toscana Sud Est; due posti per l’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi; un posto per Azienda ospedaliero-universitaria Meyer; due posti per l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana; tre posti per l’Azienda ospedaliero-universitaria senese; un posto per ISPRO; un posto per ESTAR. Per presentare le domande di partecipazione al concorso pubblico è necessario connettersi al sito Estar www.estar.toscana.it, c’è tempo fino alle ore 12.00 del 23 febbraio 2020.

