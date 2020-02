Concorsi pubblici, scadenza bandi/ Concorso Polizia per 1.650 allievi agenti

Concorsi pubblici, tra i bandi in scadenza troviamo uno dei più ambiti: parliamo del concorso per 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato. Pubblicato il 31 gennaio 2020, il bando è in scadenza il 2 marzo 2020: è possibile presentare la propria domanda utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it. Per accedere, il candidato avrà a disposizione diversi strumenti di autenticazione: Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it; oppure la CIE (Carta di Identità Elettronica) rilasciata dal Comune di residenza. Per utilizzare la carta di identità elettronica è necessario installare il software disponibile all’indirizzo: https://www.cartaidentita.interno.gov.it/software.cie, sul proprio pc e dotarsi di lettore di smart card del tipo “contactless reader”. Come spiega il sito della Polizia, il candidato dovrà inoltre essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

CONCORSI PUBBLICI, BANDO IN SCADENZA PER ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO

Il bando del concorso pubblico della Polizia di Stato riporta i requisiti per partecipare: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) diploma di scuola secondaria di II grado o equipollente che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; d) aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 26° anno di età. Quest’ultimo limite è elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati; e) qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del d. lgs. N. 165/2001; f) idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento dei compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformità alle disposizioni contenute nel d.m. n. 198/2003 e del d. P. R. n. 207/2015. Clicca qui per il bando completo del concorso pubblico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA