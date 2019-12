Concorsi pubblici, scadenza bandi/ Napoli, 357 posti per infermieri: requisiti, prove

L’anno si sta per chiudere, ma le occasioni di lavoro si dispiegano davanti con un mese – quello di gennaio – fondamentale per i tanti concorsi pubblici in palio in ogni parte d’Italia: molti sono all’interno della sanità locale, come abbiamo già visto in questi giorni con Cagliari e Bari. Uno dei bandi di concorso in scadenza nelle prossime settimane è certamente quello di Napoli, con in palio 357 posti a tempo indeterminato per infermiere presso l’Azienda Ospedaliera dei Colli: secondo quanto contenuto in Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre scorso, è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, «per la copertura di trecentosettantacinque posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, di cui centocinquanta posti riservati ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, lettera a), decreto legislativo n. 165/2001, per le UU.OO. afferenti al centro regionale di malattie infettive, alla rete dell’emergenza – urgenza ed alla rete dei trapianti». Tra i requisiti principali richiesti, il Diploma di Laurea di I° livello (L) in Infermieristica (Classe L/SNT01 Lauree delle Professioni sanitarie Infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica) ovvero nient’altro che i diploma universitario di Infermiere «conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D. Lgs 30.12.1992, n. 502 e s.m.i., ovvero altri diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni (D.M. 27 luglio 2000), al Diploma Universitario, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi»; in secondo luogo, è richiesta l’iscrizione all’albo professionale per l’esercizio professionale.

CONCORSI PUBBLICI, BANDO INFERMIERI PER NAPOLI: LE PROVE

Il bando di concorso pubblico a Napoli scade il prossimo 20 gennaio 2020, con la domanda che deve essere presentata per via telematica a questo indirizzo: per quanto riguarda invece le prove da sostenere per poter entrare nella maxi-selezione dell’Azienda Ospedaliera dei Colli a Napoli, oltre all’eventuale prova preselettiva (se vi saranno molti aspiranti infermieri candidati) sono previste una prova scritta (da 30 punti), una pratica (20 punti) e una orale (20 punti), ovvero un colloquio finale sulle materie attinenti al profilo a concorso con previsti però anche elementi di informatica, la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese. Per quanto riguarda la prova scritta, nel bando di concorso di Napoli verrà richiesto «lo svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica o questionario a risposta multipla vertenti sulla professione specifica di infermiere, su argomenti relativi alla infermieristica clinica, alle competenze afferenti all’area disciplinare della rianimazione, delle malattie infettive, della cardiochirurgia, dell’ecmo, della cardiologia oltreché alla legislazione di settore ed alla organizzazione». Qui il testo integrale del bando tra gli ultimi emessi nei concorsi pubblici 2019-2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA