Concorsi pubblici, scadenza bandi oggi/ Monfalcone, 5 posti per agenti polizia locale

Anche nella settimana che precede il Natale, non mancano i bandi per concorsi pubblici che prevedono nuove assunzioni. Nella giornata di oggi, lunedì 23 dicembre, scadrà il bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 novembre scorso da parte del Comune di Monfalcone, in provincia di Gorizia (Friuli Venezia Giulia). Si tratta di un concorso pubblico, per esami, destinato alla copertura di cinque posti di agente di polizia locale (categoria PLA) da assumere a tempo pieno e indeterminato. Per la presentazione della domanda c’è tempo fino alla mezzanotte di oggi tramite lo spazio online sul sito del Comune. Per partecipare al concorso è richiesto il possesso di una serie di importanti requisiti: oltre alla maggiore età ed al possesso della cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici e l’assenza di condanne, è necessario non essere stato espulso dalle Forze Armate ed essere in posizione regolare in merito agli obblighi di leva. E’ richiesto diploma di maturità e patente di guida di categoria B o superiore, oltre ai requisiti psico-fisici e attitudinali. L’invio della domanda dovrà avvenire esclusivamente per via telematica sul sito del Comune di Monfalcone e dopo l’inserimento dei dati il portale consentirà di scaricare un file in formato Pdf con il modulo da inviare al Comune via mail unitamente a una fotocopia del documento di identità previsto dal bando.

CONCORSI PUBBLICI, BANDI COMUNE RICCIONE E TERZIGNO

Tra gli altri concorsi pubblici in scadenza segnaliamo anche quello indetto dal Comune di Riccione lo scorso 22 novembre e in scadenza nella giornata odierna. Il concorso pubblico in oggetto prevede l’assunzione di 16 figure che dovranno ricoprire il ruolo di istruttore direttivo socio assistenziale, categoria D, a tempo indeterminato, per vari comuni in convenzione. I Comuni in oggetto sono, oltre a quello di Rimini, l’Unione di Comuni Valmarecchia, il Comune di Cattolica, il Comune di Bellaria Igea-Marina e il Comune di Coriano. Dei sedici posti a disposizione, tre sono destinati al Comune di Riccione, sei per quello di Rimini, due per il Comune di Cattolica ed uno per il Comune di Bellaria Igea-Marina. Previsto anche un posto a tempo parziale per il Comune di Coriano. Infine scade sempre nella giornata odierna il bando indetto dal Comune di Terzigno per la copertura di quattro posti di vari profili professionali e nel dettaglio: un istruttore tecnico, di categoria C, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale; un istruttore contabile, di categoria C, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale; un avvocato, di categoria D, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno e un direttivo amministrativo, di categoria D, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno.

