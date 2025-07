Tutti i concorsi pubblici in scadenza a luglio, dal Nord al Sud Italia. Per alcuni basta la licenza media

Luglio 2025 si apre con una lunga lista di opportunità per chi aspira a entrare nella Pubblica Amministrazione. Dalle Regioni agli enti sanitari, fino ai ministeri e agli istituti di ricerca, sono decine i concorsi in scadenza nelle prossime settimane.

Alcuni bandi riguardano profli altamente specializzati, altri si rivolgono a candidati muniti della semplice licenza media. Ma vediamo nel dettaglio tutte le opzioni disponibili.

I concorsi in scadenza da non perdere

Si parte con Azienda Zero Padova, che ha aperto un concorso per 7 igienisti dentali destinati a strutture del Servizio Sanitario veneto. Il termine per presentare la domanda è oggi 3 luglio 2025.

Stessa scadenza anche per la Regione Marche, che cerca 2 coadiutori amministrativi. In questo caso il bando è rivolto a candidati con la licenza media; un’occasione senz’altro rara per chi cerca l’ingresso immediato nella macchina pubblica.

Nel settore sanitario si segnala anche il bando dell’Istututo dei Tumori di Napoli, che fino al 9 luglio raccoglie candidature per una graduatoria di infermieri. Ancor più ampia l’offerta dell’AUSL della Valle d’Aosta che seleziona 50 infermieri e 2 collaboratori tecnici con scadenza il 17 luglio.

Ministeri ed enti locali

Al centro dell’attenzione anche i concorsi ministeriali. Il Ministero dell’Interno ha riaperto i termini per la selezione di 1.248 funzionari, a seguito di una sentenza del Tribunale del Lavoro di Milano. Le domande possono essere inviate fino al 10 luglio.

Sempre entro questa data è possibile candidarsi anche per il concorso alla carriera prefettizia: 158 posti disponibili con nomina a Consigliere e successivo accesso al ruolo di Viceprefetto Aggiunto, previa formazione e superamento di sei prove.

Chi è in possesso di diploma può candidarsi al concorso bandito dal Comune di Modena, che cerca 10 giovani istruttori amministrativi (tra i 18 e i 32 anni) da inserire tramite contratto di formazione e lavoro. Scadenza: il 7 luglio.

Nel campo della ricerca, il CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura) ha pullicato un bando per 5 collaboratori tecnici da desitinare a diverse sedi italiane, con scadenza il 12 luglio. Più articolata la selezione del Politecnico di Torino, che prevede 13 assunzioni a tempo indeterminato tra diplomati e laureati anche appartenenti a categorie protette. C’è tempo fino al 26 luglio per partecipare.

Altro concorso atteso è quello dell’Agenzia delle Entrate, che entro il 14 luglio accoglierà le domande per 250 funzionari tecnici specializzati in catasto, cartografia e valutazioni immobiliari. La selezione prevede una sola prova scritta a risposta multipla.

Infine la Regione Liguria ha pubblicato un bando rivolto alle categorie protette con licenza media per 5 posti da opratore esperto. Le candidature vanno inviate entro il 25 luglio.