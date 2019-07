Concorsi truccati a Catania, 14 nuovi indagati/ C’è anche l’ex sindaco Enzo Bianco

L’inchiesta sui concorsi truccati a Catania si allarga. Tra i nuovi 14 indagati ci sono anche l’ex sindaco Pd Enzo Bianco e il suo ex assessore alla Bellezza, Orazio Licandro, ordinario del Dipartimento di Scienze umanistiche. Dalle indagini è emerso che Bianco avrebbe aiutato Licandro, il quale insegnava a Catanzaro, a ottenere la cattedra nell’università siciliana coinvolgendo le sue amicizie. E dunque le accuse sono di corruzione, turbativa d’asta e associazione a delinquere. L’inchiesta “Università bandita” era sfociata il 28 giugno scorso nella sospensione da parte del gip del Rettore dell’Ateneo di Catania Francesco Basile e di altri nove professori con posizioni apicali nei Dipartimenti. Ora i nomi di Bianco e Licandro figurano nell’elenco di altri 14 indagati a cui la Digos ha notificato gli avvisi di garanzia e contemporanea richiesta di proroga delle indagini, emessi dalla Procura distrettuale.

CONCORSI TRUCCATI A CATANIA, 14 NUOVI INDAGATI

Ieri il premier Giuseppe Conte ha deciso di mandare gli ispettori per una serie di verifiche. Intanto gli indagati salgono a 80. I nuovi avvisi di garanzia sono stati notificati anche a Marina Paino, direttrice del Dipartimento di Scienze umanistiche, a Valerio Pirronello, direttore in pensione del Dipartimento di Fisica e astronomia, e Luigi Caranti, ordinario di Filosofia politica nel Dipartimento di Scienze politiche e sociali. Come riportato da La Sicilia, tra gli indagati risultano anche Caterina Cirelli, ordinario di Geografia economico politica nel Dipartimento di Economia e impresa, Rosa Alba Miraglia, ordinario di Economia aziendale nel Dipartimento di Economia e impresa,Giovanni Pennisi, ordinario di Scienze tecniche mediche applicate del Dipartimento Chirurgia generale e specialità medico chirurgiche, Santo Burgio, associato di Storia della filosofia e presidente della Struttura didattica speciale di Lingue e letterature straniere dell’Ateneo, e Margherita Ferrante, associato di Igiene generale e applicata nel Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate.

CONCORSI TRUCCATI A CATANIA, TRA INDAGATI ANCHE EX SINDACO ENZO BIANCO

Venera Ferrito, associato del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali, risulta tra i nuovi indagati insieme a Gianpietro Giusso del Galdo, associato del Dipartimento di Botanica e responsabile scientifico dell’Orto botanico di Catania, Giuseppe Musumeci, associato di Anatomia nel Dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche, e Salvatore Torre, associato di Geografia. Intanto l’ex sindaco Enzo Bianco in una nota si è detto soddisfatto della decisione di prolungare le indagini e «sicuro che al termine di questo approfondimento sarà dimostrata la piena legittimità del mio comportamento». Per l’ex sindaco, come riportato da La Sicilia, si sta parlando di una procedura che gli pare «pienamente legittima, rispetto alla quale non ho ovviamente alcuna competenza». Nella nota ha concluso spiegando di avere « piena fiducia che approfondite indagini confermeranno quanto ho affermato».



