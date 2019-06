Concorsi truccati presso l’università di Catania/ Sospesi il rettore e 9 professori

Rischia di divenire uno dei più grandi scandali degli ultimi anni riguardanti l’istruzione pubblica, quanto scoperto dalle forze dell’ordine presso l’università di Catania. Come riferito in questi ultimi minuti dai principali quotidiani online, a cominciare dai colleghi di Repubblica, la polizia etnea, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica, ha eseguito un’ordinanza applicativa della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio, al rettore dello stesso ateneo catanese nonché a nove docenti, le cui posizioni erano apicali nei vari dipartimenti, con le accuse molto gravi, di, a vario titolo, associazione a delinquere, corruzione, turbativa d’asta e altro. La misura cautelare è stata eseguita stamane all’alba, a seguito di un blitz delle forze dell’ordine che nel contempo stanno eseguendo ben 41 perquisizioni nei confronti di ulteriori persone indagate e ritenute invischiate in qualche modo nel malaffare.

CONCORSI TRUCCATI PRESSO L’UNIVERSITÀ DI CATANIA

Nel dettagli sarebbero coinvolti ben 40 professori di diverse università italiane, da nord a sud, leggasi Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Chieti-Pescara, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Padova, Roma, Trieste, Venezia, e infine, Verona. L’operazione delle forze dell’ordine, denominata “Universita Bandita”, ha permesso l’accertamento di ben 27 concorsi truccati, di cui 17 per il ruolo di professore ordinario, 4 per quello di professore associato, e infine sei per quello di ricercatori. Alle ore 10:00 di stamane si terrà una conferenza stampa convocata presso la sala stampa della procura di Catania, alla presenza del procuratore capo e di altri elementi di spicco delle forze dell’ordine, in cui saranno forniti ulteriori dettagli sulla vicenda. L’università di Catania è tra l’altro al centro di un lungo contenzioso giudiziario sempre riguardante un concorso “truccato”, precisamente di “ricercatore universitario a tempo indeterminato di storia contemporanea”, risalente al 2011: l’ateneo ha sempre rimandato al mittente con forza ogni accusa, ritenendo in più occasioni di aver agito in maniera totalmente corretta e trasparente.

