Concorso Agenzie Dogane e Monopoli/ 1226 nuove assunzioni: i dettagli e i requisiti

E’ stato pubblicato il bando relativo al maxi concorso riguardante 1226 nuove assunzioni presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nel dettaglio si cercano nuove figure da inserire nel settore economico, amministrativo, contabile, analisi statistiche e relazioni internazionali, sia laureati ma anche semplicemente diplomati. Come viene specificato dal bando, le domande per il concorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dovranno essere presentate entro le 23:59 del trentesimo giorno da quello della pubblicazione del bando sul sito internet ufficiale e sulla Gazzetta. 766 le assunzioni previste nella terza area, fascia retributiva f1. Si tratta di preciso di 100 posti come esperto nel settore amministrativo/contabile (6 riservati alla Provincia autonoma di Bolzano), 50 posti per il settore giuridico legale e del contenzioso, 70 posti per il settore delle relazioni internazionali, 80 posti per il settore economico finanziario, 70 posti come esperto in analisi quantitative statistico matematiche, 86 posti per esperto nel settore informatico, quindi 147 posti riservati alla figura dell’ingegnere, 13 per ingegnere/architetto e infine, 150 per il chimico.

CONCORSO AGENZIE DOGANE E MONOPOLI: ALCUNI DEI REQUISITI RICHIESTI

Ovviamente bisognerà rispettare tutta una serie di requisiti per poter fare domanda, ma per tutti i dettagli vi rimandiamo a questo link, dove potete trovare il bando ufficiale del concorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’esame consisterà in una prova preselettiva, in due prove scritte e infine in una prova orale. Il secondo bando riguarda invece un concorso sempre per le Agenzie della dogane e dei monopoli per 460 figure professionali, da inquadrare nella seconda area, fascia retributiva F3. Anche in questo caso vi rimandiamo al pdf ufficiale, che trovate a questo link, per tutti i dettagli per parteciparvi. Fra i requisiti necessari è richiesta la cittadinanza in Italia o in uno degli stati dell’Ue, l’idoneità fisica all’impiego, il godimento dei diritti civili e politici, e il non aver riportato delle condanne penali.



