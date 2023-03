Concorso Asmel 2023, bando online/ Prove, requisiti e modalità d’accesso: le info

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale nella giornata di ieri, 7 marzo 2023, il bando di concorso ASMEL 2023, con l’obiettivo di creare delle graduatorie di personale idoneo all’assunzione presso i Comuni e gli enti locali. Le domande andranno inviate entro e non oltre il prossimo 22 marzo 2023, e per partecipare è necessario avere i seguenti titoli di studio: laurea per i profili di categoria D, diploma di scuola secondaria superiore per la categoria C, e infine, diploma di scuola dell’obbligo per la categoria B.

Due le procedure previste nel concorso ASMEL 2023, a cominciare da una prima per la creazione di 16 nuovi profili di categoria B, C e D amministrativi, operai, tecnici e contabili con vari titoli di studio. La seconda procedura è prevista invece per l’aggiornamento delle graduatorie dei profili professionali già creati nel concorso Asmel del 2022. I profili ricercati sono i seguenti:

Istruttore Direttivo/Funzionario Farmacista – Cat. D,

Istruttore Direttivo/Funzionario Tecnico Ingegnere Ambientale, Cat. D,

Istruttore Direttivo/Funzionario Avvocato, Cat. D,

Istruttore Direttivo/Funzionario Psicologo, Cat. D,

Istruttore Direttivo Comunicazione e Gestione Eventi, Cat d

Istruttore Turistico – Cat. C,

Istruttore Comunicazione – Cat. C,

Istruttore Contabile – Cat. C,

Messo notificatore – Cat. B,

Collaboratore amministrativo – Cat. B,

Collaboratore tecnico giardiniere – Cat. B,

Collaboratore tecnico elettricista – Cat. B,

Collaboratore tecnico falegname – Cat. B,

Collaboratore tecnico muratore – Cat. B,

Collaboratore tecnico idraulico – Cat. B,

Autista Scuolabus – Cat. B.

CONCORSO ASMEL 2023: COME SI SVOLGERANNO LE PROVE

I candidati che risulteranno essere idonei resteranno nella graduatoria per 3 anni o eventualmente fino a che non saranno assunti a tempo indeterminato dopo chiamata. Per presentare la domanda al concorso ASMEL bisognerà utilizzate l’apposita piattaforma digitale raggiungibile www.asmelab.it, e sarà necessario essere dotati di una PEC e di uno SPID.

Le prove del maxi concorso, che si svolgeranno nel giro di 5 settimane in date che verranno comunicate successivamente, prevedono un test con 60 domande a risposta multipla su varie materie come diritto pubblico, amministrativo, diritto penale e UE, lingua inglese, informatica, contabilità e molto altro. Per tutte le informazioni vi rimandiamo comunque all’indirizzo web https://www.asmel.eu/elencodiidonei e nella Sezione Trasparenza dei Comuni aderenti.

