Concorso Bibliotecario/ Ecco i bandi in scadenza a settembre 2022

Alcuni comuni italiani hanno aperto dei bandi di concorso soprattutto per la figura di bibliotecario 2022. Naturalmente ogni bando comunale ha una scadenza asse e la prima partirà dal 22 settembre prossimo. Le categorie che sono contemplate per questa figura avranno una retribuzione C1 ma in alcuni casi, ad esempio nel comune di Busto Arsizio avranno una retribuzione D1.

Concorso bibliotecario 2022: come si svolgeranno le prove

I requisiti che sono richiesti per poter partecipare al concorso indetto in uno di questi comuni solitamente sono sempre gli stessi anche se è consigliabile controllare bando per bando. In particolare è fondamentale:

aver raggiunto la maggiore età,

avere la cittadinanza italiana oppure quella di uno Stato appartenente all’ Unione Europea ,

, avere un idoneità fisica all’impiego,

non aver riportato condanne penali che possano impedire la costituzione del rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione,

non essere stati esclusi dalle letterato politico attivo,

non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva. Naturalmente per tutti i concorsi sarà stabilita una prova scritta che potrà consistere in domande a risposta chiusa o multipla, oppure nella redazione di un tema, di una relazione, di un provvedimento oppure di un progetto punto e poi la prova orale che verterà su degli stessi argomenti della prova scritta oltre all’accertamento delle conoscenze pratiche di nuove tecnologie e applicazioni informatiche più comuni e alla conoscenza della lingua inglese.

Concorso bibliotecario 2022: quali sono i bandi ancora attivi

Esistono moltissimi libri che preparano al concorso in oggetto ma è bene anzitutto leggere le modalità di accesso ai relativi concorsi. In particolare:

Per la Provincia di Como invece è previsto un concorso per una catalogatore bibliotecario, categoria C1, tempo indeterminato. È sufficiente il diploma di scuola secondaria di secondo grado. La domanda scadrà il 26 settembre e potrà essere inoltrata mediante PEC oppure mediante raccomandata all'ufficio del personale della Provincia di Como, via Borgovico, 148, CAP 22100, Como.

Anche il Comune di Moncalieri ha indetto un concorso per la copertura di un posto categoria D dove è richiesta almeno la laurea triennale e le domande devono essere inviate entro il 22 settembre 2022.

