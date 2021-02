Concorso docenti, avviso Miur/ Test Covid se da zona rossa e nuova autocertificazione

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato oggi, giovedì 11 febbraio 2021, un avviso in merito al concorso straordinario docenti. È rivolto ai candidati e ha come titolo “Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno – D.D. prot. n. 510 del 23/04/2020 modificato dal D.D. n. 783 del 08/07/2020”. Le novità sono due. La prima è che chi si sposta da aree classificate ad alto rischio (zona rossa) deve presentare all’ingresso dell’area concorsuale «un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove». Gli altri invece devono avere autocertificazione che attesta la non provenienza da zona a rischio. A proposito dell’autocertificazione, ne è stata fornita una nuova.

Bisogna dichiarare di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dal Miur sul proprio sito web e di adottare durante il concorso tutte le misure necessarie per prevenire il contagio. Inoltre, bisogna dichiarare non essere soggetto a periodo di isolamento o quarantena obbligatoria, di non essere a conoscenza di essere positivo al coronavirus e di non avere o aver avuto sintomi riconducibili al Covid nei 14 giorni precedenti. Ma bisogna anche indicare se si è stati positivi sintomatici al COVID-19 e di aver osservato un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia), accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo, eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi.

CONCORSO DOCENTI, TEST COVID E AUTOCERTIFICAZIONE

La nuova autocertificazione fornita dal Ministero dell’Istruzione in vista del concorso straordinario docenti prevede anche l’indicazione per chi è stato positivo asintomatico al Covid e ha osservato un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo. Inoltre, bisogna indicare di non provenire da un’area di alto livello di classificazione del rischio. Se invece si proviene da quest’area bisogna allegare appunto test antigenico rapido o molecolare effettuato presso struttura pubblica o privata autorizzata in data non antecedente alle 48 ore dalla data del concorso straordinario docenti. Va indicato, in caso di contatti stretti con persone positive al Covid, di aver osservato un periodo di quarantena obbligatoria di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso o di aver osservato un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo, effettuato il decimo giorno.



