Concorso Dsga 2019, oggi e domani prove scritte/ Miur, due step per i 6.168 candidati

Cominciano oggi, martedì 5 novembre 2019, le prove scritte del concorso Dsga (Direttori dei servizi generali e amministrativi). Si svolgono fino a domani e sono riservate ai 6.168 candidati che hanno superato la prova preselettiva. Sono 2.004 i posti disponibili, quindi circa un terzo dei candidati li coprirà. Il Miur, che ha ricordato l’appuntamento odierno con un post sui suoi canali social, ha anche ricordato come avviene la prova. Oggi i candidati dovranno mettersi alla prova con sei domande a risposta aperta, domani invece è prevista la prova teorico-pratica. E questo accade perché la prova scritta si articola in due diverse prove. Con la prima si vuole verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti indicati nell’allegato B del decreto ministeriale, mentre la seconda consiste nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto, sempre su su uno degli argomenti indicati nell’allegato B del decreto ministeriale. I candidati hanno a disposizione 180 minuti per ciascuna prova. A ciascuna delle prove scritte è assegnato un punteggio massimo di 30 punti.

CONCORSO DSGA 2019, LE PROVE SCRITTE PRIMA DI QUELLA ORALE

Per accedere alla prova orale del concorso Dsga i candidati devono conseguire in ciascuna delle prove scritte un punteggio non inferiore a 21/30. Quello complessivo è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove. Non è ancora il momento di pensare alla prova orale, ma è bene sapere che questa è caratterizzata da tre step. Consiste infatti in un colloquio sulle materie d’esame, per accertare la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla capacità di risolvere un caso riguardante la funzione di DSGA. Ma sono previste anche una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione di più comune impiego e una della conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione. In questo caso però si hanno a disposizione al massimo 30 minuti. Cambia la modalità di svolgimento, ma il sistema relativo al punteggio è lo stesso per quanto riguarda le prove scritte del concorso Dsga (Direttori dei servizi generali e amministrativi).

Sono 6.168 i candidati che hanno superato la prova preselettiva del concorso #DSGA. Da domani fino al 6 novembre si svolgeranno le prove scritte.

