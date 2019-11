Concorso Dsga 2019: oggi seconda prova scritta/ Elaborato e quesiti: bando 2004 posti

È scattata questa mattina la seconda prova scritta del Concorso Dsga 2019, il bando che mette in palio 2004 posti disponibili per direttori dei servizi generali e amministrativi nel mondo scuola: esattamente come nella prima prova di ieri – con i quesiti a risposta aperta su diverse materie di ambito giuridico, amministrativo e scolastico – anche per questa mattina i candidati che si apprestano a conquistare quei 2mila posti sono in totale 6.168. La seconda prova di oggi consiste nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto, in merito ad uno degli argomenti indicati nell’allegato B del decreto ministeriale: nello specifico, i candidati dovranno porre risoluzione di un caso in ambito giurico-amministrativo o gestionale amministrativo. L’obiettivo è quello di riuscire a risolvere una questione riguardante l’attività gestionale dell’istituzione scolastica: una volta passati gli scritti, se si avranno effettuati i punteggi che servono per essere considerati ammessi, si accederà alla prova orale del Concorso Dsga 2019, dove si testeranno le conoscenze informatiche, le discipline oggetto dello scritto e la lingua inglese del candidato con un colloquio di circa 30 minuti.

CONCORSO DSGA 2019: BANDO E PUNTEGGI

Va ricordato che, come stabilisce il bando di Concorso Dsga, per poter accedere alla prova orale tutti i candidati devono conseguire in ciascuna delle due prove scritte un punteggio non inferiore a 21/30; non solo, il punteggio complessivo sarà poi dato dalla media aritmetica dei risultati conseguiti nelle due prove di ieri e oggi, comunicati poi nei prossimi giorni sul portale del Miur nella sezione concorsi pubblici. Le materie che si troveranno sia nella seconda prova di oggi che soprattutto nel colloquio orale – ricalcando i quesiti posti nella prima prova di ieri – sono le seguenti: diritto costituzionale; diritto amministrativo Ue; diritto civile; contabilità pubblica; gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e personale scolastico; contabilità pubblica; legislazione scolastica; diritto penale con delitti contro la PA; ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico.

