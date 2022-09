“Concorso Heineken 2022 mini frigo”/ Torna la truffa che raggira utenti via WhatsApp

A distanza di pochi mesi torna ad essere su Whatsapp una catena che promuove il concorso di Heineken del 2022 che mette in palio la vincita di un mini frigo, ma come accaduto in passato, anche in questo caso, si tratta semplicemente di una truffa. Gli utenti che sono stati raggirati sono purtroppo numerosi. A questi è stato chiesto di accedere ad un link e di rispondere ad un questionario con poche domande, poi di versare un contributo economico molto poco rilevante per ottenere il premio.

Il problema è che proprio attraverso questo meccanismo, i truffatori ottengono i dati della carta di credito dei malcapitati e accedono in tutta semplicità nel conto, prelevando a loro insaputa denaro. È così che in poco tempo chi è caduto nella frode si ritrova ad essere derubato dei propri risparmi. La strategia non è nuova, anzi viene costantemente utilizzata per danneggiare coloro che ingenuamente credono di iscriversi a quello che apparentemente sembrava un concorso di un brand affidabile.

“Concorso Heineken 2022 mini frigo”. Cosa fare se si riceve il messaggio truffa?

Cosa dovrebbero fare gli utenti che ricevono su Whatsapp il messaggio sul concorso Heineken 2022 con in palio un mini frigo, che in realtà non è nient’altro che una truffa? Innanzitutto, è indispensabile non cadere nel tranello e dunque evitare di aprire il link correlato. Successivamente è importante informare il mittente della catena del fatto che si tratta di una frode, in modo che possa fare lo stesso con tutte le altre persone a cui lo ha inviato.

Nel caso in cui invece sia ormai troppo tardi, perché hai inserito nella piattaforma i dati della tua carta di credito, devi provvedere immediatamente affinché i malviventi non possano entrare nel tuo conto. Ciò è possibile esclusivamente rivolgendosi alla propria banca, che si comporterà di conseguenza, probabilmente bloccando i movimenti.

