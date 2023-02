Concorso INPS 2023/ Oltre 4 mila nuove assunzioni, un evento storico

Il presidente dell’Inps Pasquale Tridico, ha annunciato che sono stati sbloccati 4.300 posti, oltre alla tanto attesa graduatoria del concorso INPS 2023, che è stata approvata con successo.

Lo stesso Tridico (presidente INPS) annuncia che, durante il Consiglio di amministrazione è stata approvata la graduatoria che consente l’assunzione di 4.300 persone, realizzando così una delle più grandi assunzioni nell’ambito della Pubblica Amministrazione.

Riforma pensioni 2023/ Inps, aumentano i contributi per i lavoratori autonomi

Il presidente ha parlato della decisione presa il 14 febbraio. Le parole che pubblicheremo di seguito, sono state pronunciate in vista del convegno della Flp, ovvero la Federazione di lavoratori e funzioni della Pubblica Amministrazione, in cui è stato fatto riferimento ad un ampliamento dell’organico dell’istituto di previdenza, in seguito a dei concorsi precedentemente effettuati.

Reddito di cittadinanza 2023/ Guida completa: come mandare domanda e chi ne beneficia

Concorso Inps, graduatoria 2023: l’età media della PA

Quando il presidente INPS, Pasquale Tridico, è stato convocato dall’Ansa per parlare dell’età media del personale della Pubblica Amministrazione, ha stipulato che in media i lavoratori hanno un ‘età di 57 anni, come aveva già precedentemente evidenziato la Federazione dei lavoratori e delle Funzioni Pubbliche.

Tridico, in relazione alla considerazione del dato dell’INPS, che ha un’età media di 58 anni, ci tiene a ricordare l’avvio delle nuove 4.300 assunzioni, affermando che: “persone giovani che entreranno in servizio nei prossimi giorni in tutta Italia” e poi continua dicendo: “ci sono soltanto i tempi tecnici per la firma del contratto da tenere in considerazione” :

Bonus 150 e 200 euro/ L'INPS cambia regole, reintegrati chi non iscritto al fondo

Il presidente, ci tiene inoltre, a far presente che così facendo ci sarà un drastico abbassamento dell’età media dei dipendenti che lavoreranno all’Inps. Tridico termina il suo discorso affermando che “La nostra forza lavoro di 24.000 unità verso un nuovo fabbisogno originale”.

Nonostante il personale più anziano sia necessario, allo stesso tempo è giunta l’ora di dar spazio ai giovani, che saranno il futuro del nostro Bel Paese. Un ente come quello previdenziale, è importante per favorire lo sviluppo e il mantenimento pensionistico degli italiani.











© RIPRODUZIONE RISERVATA