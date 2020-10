Concorso Inps, bando 165 informatici/ Domande su ConcorsoInformatici: data scadenza

Ora è ufficiale: in arrivo un concorso Inps. L’istituto previdenziale ha aperto un nuovo bando di concorso per l’assunzione di 165 informatici in sostituzione di altrettanti dipendenti di analogo profilo. Ora c’è l’ufficialità a 13 anni dall’ultimo concorso per tali professionalità. Lo ha fatto sapere l’Inps con un comunicato, sottolineando che sono stati programmati ulteriori fabbisogni di personale per il 2020 e il 2021, sempre in sostituzione di lavoratori che sono già usciti. Di conseguenza, verrà mantenuto sostanzialmente invariato il personale totale degli ultimi anni. Nella nota si fa riferimento a medici, avvocati, amministrativi e informatici. E si stima un turnover di 4.000 unità. Si sta lavorando a questa pianificazione gestionale, definita fondamentale, anche per scongiurare “gravi deficit di competenze, causate dal turnover e da nuove necessità operative dell’Istituto”. Ma c’è anche l’obiettivo di accelerare in maniera concreta la modernizzazione dei servizi pubblici.

CONCORSO INPS: DATA SCADENZA, COME INVIARE DOMANDA

Questa pianificazione dei fabbisogni è stata approvata dal Cda ed è attualmente al vaglio dei ministeri vigilanti, ha precisato l’Inps. Ma l’istituto previdenziale ha evidenziato anche che si tratta di un “punto di partenza per quel necessario incremento di risultati ed efficientamento dell’Istituto teso a supportare la produttività del Paese nel presente e nel futuro”. Per quanto riguarda il concorso Inps per l’assunzione di 165 informatici, si tratta nello specifico di ruoli del personale, area C, posizione economica C1, profilo informatico. Il bando, adottato con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n.51 del 6 aprile 2020, precisa che le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica usando l’applicazione ConcorsoInformatici. L’invio online della domanda va effettuato entro e non oltre le ore 16:00 del 7 novembre 2020. I requisiti per l’ammissione sono indicati nel bando di concorso.



