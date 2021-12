Concorso magistrati, bando 500 posti in Gazzetta Ufficiale/ Domanda: novità procedura

Il bando di concorso per 500 posti di magistrato ordinario è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Quindi, per i candidati magistrati si è aperta la finestra per inviare le loro domande di partecipazione. Basta collegarsi al sito internet del Ministero della Giustizia, accedere alla voce Strumenti/Concorsi, esami, selezioni ed assunzioni, poi bisogna autenticarsi con SPID di secondo livello e pagare i diritti di segreteria attraverso la modalità PagoPA, pari a 50 euro. Tale contributo è stato introdotto dal Legislatore per l’organizzazione delle prove concorsuali e non è rimborsabile. Il versamento del diritto di segreteria va effettuato prima dell’invio della domanda di partecipazione, ovviamente entro la scadenza dei termini.

GRANDI DIMISSIONI/ La sfida per rendere più interessante il lavoro in azienda

La domanda di partecipazione al concorso magistrati va redatta compilando l’apposito form, che è disponibile da ieri, giorno in cui il bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e fino alla scadenza del termine, fissato al 10 gennaio 2022. Non va registrata, stampata, firmata, scansionata ed inviata, va semplicemente compilata, registrata ed inviata.

RIFORMA PENSIONI/ Damiano chiede misure pro giovani (ultime notizie)

CONCORSO MAGISTRATI, DUE PROVE: ECCO QUALI

Sul sito del Ministero della Giustizia c’è anche un file con le modalità operative di compilazione ed invio della domanda di partecipazione al concorso magistrati. Consigli tecnici o per meglio dire informatici. Nel bando di concorso per i 500 posti di magistrato ordinario è specificato che l’esame consiste in una prova scritta ed in una orale. La prima consiste nello svolgimento di tre sintetici elaborati teorici vertenti su: diritto civile; diritto penale; diritto amministrativo. Gli elaborati vanno presentati nel termine di cinque ore dalla dettatura della traccia.

RIFORMA PENSIONI/ Cazzola basito dallo sciopero di Cgil e Uil

Invece la prova orale verte su: diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; procedura civile; diritto penale; procedura penale; diritto amministrativo, costituzionale e tributario; diritto commerciale e fallimentare; diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto comunitario; diritto internazionale pubblico e privato; elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario; colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo e tedesco.



© RIPRODUZIONE RISERVATA